Bestelwagen vernield nadat chauffeur hoogte van brug verkeerd inschat Jeroen Desmecht en Fien Tondeleir

11 juli 2019

11u30 6 Gent Een bestelwagen raakte deze ochtend compleet vernield nadat de chauffeur de hoogte van een brug in Gent verkeerd had ingeschat.

De feiten vonden rond 9 uur plaats aan de Gentbruggebrug over de Waterkluiskaai in Sint-Amandsberg. Ondanks de waarschuwing op de brug besloot de chauffeur om toch door te rijden, met alle gevolgen van dien. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Er was ook geen verkeershinder. De politie controleerde nadien of er schade was aan de brug, maar ook dat bleek gelukkig niet het geval.