Beste ijssalon van Gent sluit raamverkoop aan Gravensteen: “Goede zomerverkoop compenseert de winter niet” Erik De Troyer

19 augustus 2019

15u00 2 Gent Cremerie Gerard sluit haar vestiging aan het Gravensteen. Zaakvoerder Maxim Quintelier behoudt wel zijn zaak in de Limburgstraat maar de raamverkoop aan het Gravensteen leverde in de zomer niet voldoende op om de mindere winter te compenseren.

“Na drie zomers stop ik inderdaad met mij tweede zaak”, legt Maxim uit. “Daar deden we enkel aan raamverkoop. Helaas maken de zeer goede verkoopcijfers van de zomer de slechte wintermaanden niet goed. De huur die doorloopt als je enkele maanden sluit in de winter moet je dan ophalen tijdens de zomer wat niet evident is. Ook is het Sint-Veerleplein niet zo druk als de Groentenmarkt en zijn er ook enorm veel andere verkopers van wafels en ijs op die plaats”, zegt Maxim. “Ik was niet op zoek naar een overnemer voor het pand maar die heeft zich nu zelf gemeld. Het wordt meteen overgenomen. Met het circulatieplan heeft deze stopzetting alvast niets te maken.”

“Ik kan mij nu volledig concentreren op mijn eerste zaak in de Limburgstraat waar we nu aan onze vierde zomer bezig zijn. In oktober zullen we die zaak een beetje verbouwen. Naast ijs zullen we ons ook focussen op huisgemaakte Brusselse en Luikse wafels , iets waar iedere toerist en Gentenaar verzot op is. Cremerie Gerard blijft dus zeker bestaan”

Cremerie Gerard werd aan het begin van de zomer nog als beste ijssalon van de regio verkozen door de lezers van Het Laatste Nieuws. Cremerie Gérard is het ‘kleine broertje’ van de vermaarde Cremerie François uit Sint-Niklaas: het oudste ijssalon van ons land. In Gent stond het ijssalon meteen op de kaart door een opmerkelijke stunt. Maxim deelde aan de Limburgstraat op de openingsdag 1.000 gratis ijsjes uit. Het gevolg. Enorme rijen wachtenden die kou en regen trotseerden om zo’n gratis ijsje te bemachtigen. Ook bij de opening aan het Gravensteen werden 1.000 gratis ijsjes uitgedeeld.

Maxim maakt zich sterk dat er nog plannen zijn. “In 2020 is er het Van Eyckjaar met een bijhorende wandeling die voor onze deur vertrekt. Ook met het parkje van het Maaseikplein hebben we leuke vooruitzichten”, zegt hij.