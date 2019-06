Beste ijs van het land vind je in Gent: Belgisch kampioen ijs bereiden opent Oyya, met gewoon én vegan ijs Sabine Van Damme

21 juni 2019

17u59 6 Gent Vanaf zaterdag is er een nieuw adres voor lekkerbekken. In de Koestraat 22 opent Oyya de deuren, een concept dat alvast in Brugge en Hasselt aanslaat. Zaakvoerder Mathieu Eyckmans (34) was vorig jaar nog Belgisch kampioen ijs bereiden.

Het stond niet echt in de sterren geschreven dat Mathieu ijs zou gaan draaien. Deze West-Vlaming studeerde immers rechten in Gent. “Maar ijs was altijd al een passie. Mijn vader was accountant, en toen ik in mijn laatste jaar zat, stond er in Brugge een zaak in wafels en ijs over te nemen. Via de info van mijn vader wist ik dat het een zaak met veel potentieel was. En dus heb ik de sprong gewaagd en de zaak omgevormd tot mijn eigen concept.”

Rechten

De naam Oyya is eigenlijk ontstaan als grap. “Als je aan mensen vraagt of ze slagroom op hun ijs willen, antwoorden ze meestal met: ‘o ja!’. Maar ‘o ja’ stond nogal stom op een logo, en dus werd het Oyya”, lacht Mathieu. Na zijn eerste zaak in Brugge in 2014 opende hij vorig jaar een Oyya in Hasselt, en nu komt Gent er dus bij. “Gent was altijd al een droom, ik heb hier vijf jaar gestudeerd en op kot gezeten.”

Te vinden bij Oyya: versgebakken Luikse wafels en huisbereid ijs in 20 smaken. Er zijn ook altijd 6 soorten vegan-ijs te krijgen, op basis van amandel- of sojamelk. “Belgisch kampioen ijs bereiden werd ik met de smaak ‘Gorgonzola-ijs met vijgen en gekarameliseerde ham’, maar in Oyya zijn vooral de meest gangbare smaken en ook sorbets te krijgen.”

Oyya is vanaf zaterdag elke dag open, in de zomermaanden zelfs tot 22 uur.