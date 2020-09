Besmettingen in Gentse scholen lopen op: zeven meldingen in één week tijd

Wietske Vos

08 september 2020

09u57 0 Gent Het aantal coronabesmettingen in Gentse scholen loopt op. De voorbije week liepen zeven meldingen binnen van positieve gevallen. Een zesdejaars van het Sint-Bavohumaniora aan de Reep is een van de laatste slachtoffers. Haar klasgenoten en een aantal andere leerlingen uit hetzelfde jaar zijn in quarantaine geplaatst. Ondertussen trekken de artsen van het CLB aan de alarmbel omdat de contractopsporing enorm veel druk legt bij hen.

Nadat eerder een aantal leerlingen van basisschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge niet kon starten door een besmetting in de vakantie-opvang, liepen er de afgelopen week 7 meldingen binnen bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het vrije onderwijs. “Dit is sneller dan verwacht. Het is pompen of verzuipen”, zegt arts Bart Jacobs in Het Nieuwsblad. “De contactopsporing is ons vorige week in de schoenen geschoven zonder dat er middelen worden vrijgemaakt. Ondertussen blijven onze andere taken verder lopen. Zo zijn we bijvoorbeeld volop aan het vaccineren omdat alles werd uitgesteld door de lockdown.” Hoeveel meldingen er bij het CLB van het interstedelijk onderwijs en GO-onderwijs binnen liepen is niet duidelijk. Het zou dus kunnen dat het reële cijfer nog hoger ligt.

Het Sint-Bavohumaniora is een van de getroffen scholen. “De leerlinge vertoonde vorige week al symptomen”, zegt Dominique Verbruggen, directeur eerste graad van de school. “Ze is onmiddellijk in afzondering geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald door haar ouders, zodat elk hoog risicocontact vermeden is. Zaterdag kregen we dan het nieuws dat ze inderdaad besmet was. Daarna is het CLB (verantwoordelijk voor de contacttracing, red.) direct in actie geschoten.”

Internaat

De leerlinge in kwestie verblijft door de week op het internaat van Sint-Bavo. Verbruggen: “Omdat er binnen de klas risicocontacten hadden plaatsgevonden, besliste het CLB om de volledige klas van 20 leerlingen in quarantaine te plaatsen. Daarnaast zitten ook de meisjes die op dezelfde gang slapen als de besmette leerlinge in quarantaine, maar dit is puur preventief.”

Een geluk bij een ongeluk: het gaat om leerlingen van het zesde jaar, die al vertrouwd zijn met zelfstandig werken Dominique Verbruggen, directeur eerste graad

Ondertussen blijven de lessen wel doorgaan. “Een geluk bij een ongeluk: het gaat om leerlingen van het zesde jaar, die al vertrouwd zijn met zelfstandig werken”, vertelt Verbruggen. “Door onze ervaring vorig schooljaar konden we snel schakelen. De klas in kwestie krijgt les via afstandsonderwijs, met MS Teams en Smartschool. De leerlingen van het internaat die in quarantaine zitten, zitten niet in dezelfde klas en kunnen via webcam de lessen blijven volgen.”

Geen risicogedrag

Alle betrokken leerlingen worden na 7 dagen, op 17 september, nog eens getest. “Als die test negatief is, mogen ze in principe weer naar school komen”, stelt Verbruggen. Het is niet bekend hoe de leerlinge het virus heeft opgelopen, maar Verbruggen benadrukt dat het gezin in kwestie juist heel voorzichtig is geweest en tijdens de vakantie geen risico’s heeft genomen. “Het kan echt iedereen overkomen.”