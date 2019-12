Beslissing over Spaanse rapper Valtònyc opnieuw uitgesteld Wouter Spillebeen

24 december 2019

14u43 1 Gent De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de zaak rond de Spaanse rapper Valtònyc opnieuw met drie maanden uitgesteld. De kamer wacht nog steeds op de beslissing van het Europees Hof van Justitie dat moet bepalen of de rapper uitgeleverd kan worden.

Josep Miquel Arenas kwam in de problemen toen hij onder zijn artiestennaam Valtònyc nummers uitbracht die volgens het Spaanse gerecht niet door de beugel konden. Hij werd veroordeeld tot twee jaar cek wegens majesteitsschennis, bedreiging van politici en verheerlijking van terrorisme. Valtònyc zingt namelijk de lof van de Baskische groepering ETA en wenst politici naar de gaskamer in zijn teksten.

Advies van advocaat-generaal

Toen de rapper geen mogelijkheden meer had om in beroep te gaan, vluchtte hij naar België. De Spaanse autoriteiten vaardigden een Europees aanhoudingsbevel uit op basis van de veroordeling voor het verheerlijken van terrorisme. Daarvoor zou ons land hem normaal onmiddellijk moeten uitleveren, maar alleen als de maximumstraf minstens drie jaar bedraagt. De teksten dateren van voor 2015 en toen was de maximumstraf in Spanje slechts twee jaar. Intussen is die opgetrokken, maar het is onduidelijk met welke strafmaat ons land rekening moet houden.

Daar moet het Europees Hof van Justutie over oordelen. In november opperde de advocaat-generaal nog dat de maximumstraf van twee jaar van toepassing is en dat Valtònyc dus niet uitgeleverd moet worden. Het Europees Hof volgt doorgaans dat advies, maar de beslissing blijft voorlopig uit. Tot die er is, stelt de KI in Gent ook de beslissing uit over de aanhouding van de rapper. Intussen is hij vrij onder voorwaarden. Op 24 maart staat de zaak opnieuw op de agenda van de KI.