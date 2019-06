Beruchte tafelschuimster slaat toe in Gent: “We hadden al een vreemd gevoel toen ze binnenkwam” Jeffrey Dujardin

30 juni 2019

19u18 12 Gent De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft zondagmiddag voor het eerst toegeslagen in Gent. De schrik van de West-Vlaamse horeca koos The Manufactory uit, een nieuwe zaak in de Onderstraat in Gent. “We hadden al een vreemd gevoel toen ze binnenkwam”, zeggen de jonge uitbaters. W. werd vrijdag nog veroordeeld in Brugge tot drie maanden cel.

Een ietwat verwilderde vrouw stapte rond 13 uur The Manufactory binnen. Er leek niks aan de hand te zijn. “Ze bestelde toast spinazie en humus met pancetta en iets om te drinken”, zegt Joke (25) die samen met Quinten (27) de zaak uitbaat. “Ze nam plaats recht voor onze bar. Na een tijd begon ik er toch een raar gevoel bij te hebben. De meeste klanten waren al vertrokken, maar zij bleef zitten en keek in het rond.”

Bankkaart niet bij

Toen Quinten richting haar ging met de rekening, was haar antwoord duidelijk: “Ik heb mijn bankkaart niet mee.” Quinten gaf haar een keuze, of ze belde iemand voor geld of hij belde de politie. “Toen werd ze toch wat agressief", zegt hij. De politie werd uiteindelijk verwittigd. “Ze haalden zelfs een artikel van jullie krant erbij om haar naam te checken”, zegt Quinten al grijnzend. Voor de twee twintigers is het een ervaring, gezien ze nog maar sinds december open zijn. “Ik had nog nooit gehoord van haar, tot ik vandaag alle artikels zag.”

Meer dan 120 feiten

W. werd vrijdag nog veroordeeld tot drie maanden cel en een effectieve boete van liefst 1.600 euro. Voor een bordje onbetaalde kaaskroketten en een koffie van om en bij de 15 euro die ze op 28 april bestelde in Casa Nostre in De Panne. Met dat nieuwe vonnis is de totale celstraf voor W. nu opgelopen tot 88 maanden cel, meer dan zeven jaar dus. Haar totale boete bedraagt ook al bijna 25.000 euro. Het is voorlopig het laatste vonnis voor W.: enkel in september hangt haar nog een extra straf boven het hoofd. En het is natuurlijk afwachten hoe haar Oost-Vlaams avontuur afloopt. De vrouw blijft aangehouden tot maandag. Dan zal het parket in Brugge de zaak verder bekijken.

Beroep

De vrouw was nog steeds op vrije voeten omdat ze wettelijk gezien nog niet aangehouden kan worden. Voor dergelijk misdrijf kan dat nooit meteen omdat de maximumstraf per inbreuk telkens te laag is. Dus was het wachten tot de vrouw meer dan drie jaar effectieve celstraf had, pas dan kan ze aangehouden en opgesloten worden. Intussen is dat al lang het geval, maar omdat ze 40 dagen tijd heeft om in beroep te gaan tegen haar straffen, is het nu wachten tot die termijn voorbij is. Haar eerste vonnissen werden intussen al enige tijd geleden uitgesproken. De verwachting is dat Nadine W. vanaf half juli opgesloten kan worden. Het is de hoop van de horecazaken aan de kust, want de vrouw – die naar het schijnt wel beseft dat wat ze doet strafbaar is – gaat elke dag verder en lijkt zich nu te verplaatsen richting Oost-Vlaanderen. Ze pleegde al meer dan 120 feiten.