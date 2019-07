Beruchte tafelschuimster (nog maar eens) opgepakt in centrum Gent Jeroen Desmecht

04 juli 2019

17u19 16 Gent Nadine W. (49), de beruchte tafelschuimster, is vandaag opgepakt in de Sint-Niklaasstraat in Gent. Dat bevestigt de lokale politie. Eerder deze week werd ze nog betrapt in de Asian Corner, een restaurant in diezelfde straat.

De uitbaters kregen vanmiddag een onverwacht telefoontje: “Die vrouw in jullie zaak is een beruchte wanbetaler", klonk het. “Ik kende haar niet”, reageert de zaakvoerster, die liever niet in de krant vermeld wordt. Ze was op dat moment al klaar met eten. Toen ik haar vroeg om te betalen, negeerde ze mij compleet. Ze staarde gewoon voor zich uit.”

“Echt een jammere zaak”, gaat de uitbaatster verder. “Had ze mij vlakaf iets te eten gevraagd, dan had ik het gratis gegeven. Niet iedereen heeft het even breed. Dat begrijpen wij echt wel.”

Opgepakt door de politie

Al meer dan 120 keer vertrok Nadine W. zonder haar eten te betalen. Uitbaters aan de kust doopten haar al snel om tot ‘de schrik van de horeca’. Zondag sloeg ze een eerste keer toe in Gent. Dinsdag werd ze opnieuw gespot in een horecazaak in het hartje van de Arteveldestad. Toen werd de politie niet gecontacteerd. Vandaag was dat wel het geval. “We kunnen bevestigen dat W. rond 15 uur werd opgepakt in de Sint-Niklaasstraat”, klinkt het bij de politie. “Meer details kunnen we daar voorlopig niet over kwijt.”

Meer dan 7 jaar ‘bijeengespaard’

W. ‘spaarde’ ondertussen al meer dan zeven jaar aan celstraffen bij elkaar. Genoeg om effectief achter tralies te vliegen, maar aangezien de meeste vonnissen nog recent zijn, zal dat vermoedelijk pas in de tweede helft van juli gebeuren. Dan verloopt namelijk de termijn om beroep aan te tekenen én worden de meeste vonnissen definitief.