Bernadette De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

10 juli 2020

17u30 2

Herinnert u zich de uitzending van Terzake nog waarin schepen Decruynaere het olympisch record ‘hetzelfde zinnetje herhalen’ brak? “Geen enkel kind mag opgroeien met schimmel” echode ze telkens weer toen de journalist haar vroeg naar de erbarmelijke toestand van de sociale woningen in de Bernadettewijk. We zijn nu bijna 2 jaar verder en de stad heeft besloten om de hele wijk met de grond gelijk te maken. Dat de wijk nog bewoond is en dat al die mensen een hechte gemeenschap vormen, lijkt geen punt te zijn. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken, zullen ze bij het stadsbestuur gedacht hebben, we verdelen die mensen wel over de rest van Gent. Wat gemeenschappen uiteen halen betreft, heeft de stad immers al enige ervaring, dat kunnen de bewoners van camping Stropke en die van het Westveld getuigen. Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang, die qua principes toch ietwat verschillen, sluiten zich aan bij het verzet van de bewoners en dringen aan op een alternatieve oplossing. Schepen van wonen Tine Heyse werpt tegen dat alle oppositiepartijen meegestemd hebben voor de afbraak en dus ook voor de ontruiming. Al dat politiek gekibbel gebeurt ver boven de hoofden van de bewoners, die bang afwachten waar ze terecht zullen komen. Hun wijk, met haar sociale controle en levenslange vriendschappen, zullen ze moeten inruilen voor een andere plaats, gescheiden van hun buren. In China ontruimt de overheid hele streken voor de bouw van stuwdammen en geen mens die zich daar durft te roeren, moeten ze in het stadsbestuur wel met enige jaloezie denken. En kritische columnisten weten ze ginder ook wel aan te pakken. Hoe dan ook, het laatste woord lijkt nog niet gezegd in deze saga, en als het zover komt, dan kan Terzake altijd bij Elke Decruynaere terecht voor een woordje uitleg.