Bendevorming of niet? voetbalsupporters riskeren werk- en celstraffen na afgesproken vechtpartij in bos Jeroen Desmecht

19 juni 2019

14u00 0 Gent Tien supporters van KAA Gent en zes van Standard moesten zich woensdag verantwoorden voor hun betrokkenheid bij een ‘free fight’ begin augustus 2017 in een bos bij Sint-Niklaas. De openbare aanklager vorderde werkstraffen en celstraffen tot twee jaar.

Moeten de betrokken ‘free fighters’ veroordeeld worden voor bendevorming, of niet? Dat was deze voormiddag de hamvraag in de Gentse correctionele rechtbank. Die kwalificatie hangt hen namelijk allemaal boven het hoofd. Sommigen staan ook terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het parket baseert zich hiervoor op een telefonie-onderzoek én beeldmateriaal dat werd aangetroffen in een WhatsApp-groep.

“Alle elementen zijn aanwezig”

De procureur stelt dat alle elementen die nodig zijn om de mannen te veroordelen tot bendevorming wel degelijk aanwezig zijn. “Uit het strafdossier blijkt dat men al een tijdje bezig was met afgesproken knokpartijen. Er was ook sprake van andere gevechten of op z’n minst van pogingen tot”, vertelt de openbare aanklager. “Weet: enkel het inrichten van een bende is al strafbaar, ook al kwam er geen gevecht uit voort. Er waren geregelde en doelgerichte besprekingen. Ze waren ook uitgerust met specifieke mondstukken én windels. Iedereen speelde zijn rol: de eerste beklaagde als bezieler, sommigen dan weer om te vechten, anderen om alles op beeld vast te leggen.”

Gevaarlijk fenomeen

De openbare aanklager gaf negatief advies aan alle beklaagden die om een opschorting van hun straf vraagden. “Wij vragen aan de rechtbank een duidelijk signaal. Zo’n gasten wekken ook aandacht van ‘recruiters’ uit het misdaadmilieu. De regels die ze opleggen (o.a. iemand die op de grond ligt, trap je niet, red) worden niet altijd nageleefd. Het een spiraal van geweld die steeds sterker wordt. Wie kan zijn hoofd er nog bij houden als ze met twintig tegelijkertijd op de vuist gaan? Zoiets kan gevaarlijk ontsporen.”

Het parket vorderde een celstraf van twee jaar, deels met uitstel, voor de 29-jarige vermoedelijke leider van de Gentse tak. Hij heeft, behalve een stadionverbod en enkele veroordelingen voor de politierechtbank, geen voorgaande feiten op zijn kerfstok. Voor acht anderen werd een werkstraf gevraagd. Zeven beklaagden riskeren dan weer een celstraf van 15 maanden vanwege voorgaande veroordelingen.

Het doel voorbij geschoten

“Er wordt een zeer straffe straf gevraagd voor mijn cliënt. Men stelt dat hij de ‘zwaarste’ is, maar ik zie geen verschil”, reageert meester Van Overstraeten, advocaat van de 29-jarige Gentenaar. “Akkoord: we kunnen niet tolereren dat mensen in een bos op de vuist gaan. Anderzijds vermindert dit wél de agressie in en rond het stadion. Ik ga hier niet beweren dat dit zelfregulering is, maar er is wél een fundamenteel verschil met bendevorming: dit is geen organisatie die zomaar aanslagen pleegt op personen. De groepsdruk is bovendien miniem. We zijn twee jaar verder, en er is geen wrok tussen beide partijen. Zo groetten ze elkaar op het begin van het proces met wederzijds respect.”

“Ik moet met tegenzin toegeven dat de kwalificatie feitelijk juist is. Het Hof van Cassatie zou u nooit tegenspreken, maar u voelt toch ook dat hier iets wringt?”, zegt Filip Van Hende, die twee beklaagden verdedigde. “Die kwalificatie is namelijk overbodig. Iedereen die op dat filmpje te zien is, kan vervolgd worden voor slagen en verwondingen of mededaderschap. Het Openbaar Ministerie wil een punt maken, maar mogen het doel niet voorbij schieten. Leg maar eens uit aan een potentiële werkgever wat ‘bendevorming’ in combinatie met ‘slagen en verwondingen’ op je strafblad staat. Dat heeft onvoorstelbare gevolgen voor deze jonge mensen.”