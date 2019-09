Bende troggelde verliefde vrouwen miljoen euro af na contacten via datingsites: 5 jaar effectief voor leider Jeroen Desmecht

16 september 2019

10u37 0

De leider van een negenkoppige bende die via datingsites meer dan 1 miljoen euro aftroggelde van vrouwen, heeft een effectieve celstraf van 5 gekregen voor oplichting en witwassen. De Gentse correctionele rechtbank sprak boetes uit tot 300.000 euro en verklaarde meer dan 1.000.000 euro verbeurd.

Verschillende slachtoffers in België en Nederland, vooral rijkere oude vrouwen, kwamen in contact met Afrikaanse mannen via datingsites. Afspraakjes volgden, waarna de mannen al snel met geschenken over de brug kwamen. Als de vonk oversloeg, vroegen de oplichters naar geld. Eén beklaagde stelde bijvoorbeeld dat hij luxueuze wagens importeerde, maar zei dat hij geld nodig had om een auto te verschepen. Eén vrouw schreef daarvoor 30.000 euro naar buitenlandse rekeningen, maar een ander slachtoffer liet zich zelfs 400.000 euro aftroggelen.

In totaal zou de bende in België meer dan 650.000 euro buitgemaakt hebben. Internationaal liep de teller zelfs boven één miljoen euro op. De rechtbank verklaarde dat volledig bedrag verbeurd. Omdat ze ook gebruikte maakte van ‘money mules of geldezels - dat zijn tussenpersonen die hun bankrekening (al dan niet bewust) laten misbruiken voor criminele activiteiten - vervolgde het parket van Oost-Vlaanderen de bende ook voor witwassen. Rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol veroordeelde de leider van de bende maandag tot een effectieve celstraf van 5 jaar en een geldboete van 200.000 euro. Ook andere leden kregen zware boetes en celstraffen tot 4 jaar effectief.