Belgische topmode voor een prikje? Strik de mooiste stukken van Xandres op deze stockverkoop in Destelbergen

12 februari 2020



Hou je van mode en droom je van merkkleding, maar wil je je bankrekening liever een beetje sparen? Dan zijn de stockverkopen van Shopping Event VIP jouw hemel op aarde. Je shopt er prachtige items met mooie kortingen tot wel 70 procent. Moet in je agenda: de stockverkoop van Belgisch topmerk Xandres in Destelbergen binnenkort!

Al meer dan tien jaar organiseert Shopping Event VIP jaarlijks tientallen stockverkopen. Dankzij een exclusieve samenwerking met topmerken uit de mode- en interieurwereld – denk aan River Woods, Essentiel, Terre Bleue, Hampton Bays, Gigue, Pomax – kan de organisatie mooie items verkopen tegen véél lagere prijzen. Zo strik jij topstukken uit collecties van vorig(e) ja(a)r(en), maar gloednieuw én van hoge kwaliteit. Achter Shopping Event VIP schuilt een team van tien vaste medewerkers. Door de jarenlange samenwerking met kwaliteitsmerken en locaties hebben ze een betrouwbare reputatie opgebouwd en verloopt elke verkoop nagenoeg vlekkeloos.

Stockverkoop in 3, 2, 1…

Goed nieuws: de eerste privéverkoop van dit jaar staat officieel op de agenda en wordt er een van Belgisch succesmerk Xandres. Fashionista’s van alle leeftijden, rep jullie dus op 19, 20, 21 en 22 februari naar Destelbergen. Wist je trouwens dat Xandres in 1927 in Destelbergen boven de doopvont werd gehouden?

Om de privéverkoop te kunnen bijwonen, hoef je maar drie stappen te doorlopen:

1. registreer je op de website via de link onderaan dit artikel.

2. Duid een datum en uur aan waarop je wil komen shoppen.

3. Breng de bevestiging van je reservatie mee naar de verkoop op papier of op je smartphone.

Mooi meegenomen is dat je niet alleen hoeft te gaan shoppen. Per uitnodiging mag je immers twee boezemvriend(inn)en meebrengen. Samen sparen jullie eerst honderden euro’s uit op de stockverkoop, daarna kunnen jullie met dat geld jullie vondsten vieren op een Gents terrasje.

Xandres in de spotlights

Ken je Xandres al? Het Belgische topmerk draagt tijdloze elegantie hoog in het vaandel en in hun outfits ziet elke vrouw er fantastisch uit, ongeacht haar leeftijd en kledingmaat. Naast de basiscollectie is er ook Xandres Gold, dat de trends uit de Xandres-collecties vertaalt naar flatterende snits en materialen voor dames met een maatje meer. En dan is er nog Xandres Studio, een gloednieuwe kledinglijn die speels en edgy is, perfect voor zelfzekere vrouwen die hun omgeving omver willen blazen met hun eigenheid. Waar wacht je nog op om je kleerkast te vullen met kwaliteitskleding voor honderden euro’s minder? Zorg gewoon dat je op 19, 20, 21 en 22 februari in Destelbergen bent. O ja, na elke verkoopdag wordt de stock weer aangevuld!

Aarzel niet om er supermodieus bij te lopen en schrijf je meteen in op dit event via deze link.