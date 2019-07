Belgische primeur voor Gentse politie: combi van de toekomst is een SUV Jeffrey Dujardin

01 juli 2019

18u10 2 Gent De politiezone Gent heeft een Belgische en zelfs Europese primeur te pakken. Als eerste rijden ze rond in een Volkswagen Tiguan Allspaces, uitgerust met een aparte ruimte om een verdachte te vervoeren.

De FRIC of First Response Intervention Car zal binnen de politiezone Gent worden ingezet bij de interventiedienst. Er werd een alternatief voor de klassieke combi gezocht. Zo diende de nieuwe wagen over voldoende ruimte te beschikken om drie collega’s te vervoeren, en moest er mogelijkheid zijn om op een veilige manier een verdachte te vervoeren. Hierbij stond zowel de veiligheid van de agenten als deze van de te vervoeren persoon voorop. Tot slot moest al het politioneel en technisch materiaal uit de klassieke combi efficiënt in de koffer van de wagen kunnen worden opgeborgen. Nu is de Volkswagen Tiguan klaar voor het zwaardere politiewerk, met de safety en security kit als hoofdschakel.

Afvoer

De cabine om een verdachte in te vervoeren, is op maat gemaakt voor de wagen en volledig afgesloten. Ze bestaat voornamelijk uit ABS, een polymeer dat onder hoge temperaturen gemaakt wordt en plexiglas. Er zijn alleen afgeronde hoeken om de veiligheid van de passagier te garanderen en kan tegen een stootje. Nog een extra voordeel: alle materiaal kan tegen water, er zit zelfs een afvoer in de bodem verwerkt. “Stel dat er iemand uit het water gehaald moet worden, of een ongelukje heeft in de wagen, dan kunnen we nadien de cabine altijd gemakkelijk proper maken”, zegt commissaris Van De Walle. “Er is zelfs een luik om de verdachte uit de cabine te halen, mocht de wagen kantelen.”

Naast de cabine is voornamelijk ook gedacht aan ergonomie, er is meer ruimte voor de agenten en de plaatsing van hun materiaal is veel efficiënter. “In de koffer zit al ons materiaal, waaronder politielint, koffers, een schop en een borstel”, zegt hoofdinspecteur Langeraert van de interventiedienst. “Alles staat compact en vast bij elkaar op een uitschuifbaar platform, wat toch een stuk gemakkelijker werken is.”

260.000 euro

De kostprijs voor de vier voertuigen is 260.000 euro, maar qua efficiëntie valt dat bedrag zeker te recupereren. “Er kunnen drie agenten in de wagen, plus een verdachte”, zegt Bart Schoenmaekers, diensthoofd van financiën en middelen. “Waar vroeger bijstand moest gevraagd worden om een verdachte op te halen, kan dit nu door dezelfde eenheid.”

Politiewoordvoerder Matto Langeraert testte de cabine alvast eens uit. “Het voelt absoluut niet claustrofobisch aan. Er is genoeg ruimte en licht”, zegt hij.