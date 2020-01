Belgian Red Panther Barbara maakt samen met mama kussens, zakken, poefs en tassen uit textieloverschotten van papa: “Familiegevoel uitdragen is belangrijk” Jill Dhondt

14 januari 2020

11u03 0 Gent Barbara en Brigitte, dochter en moeder, maken samen kleurrijke spullen uit restjes textiel met hun Gents bedrijf Babs & Bulle. Klanten kunnen hun kussens, tassen en meer laten personaliseren, zolang ze maar met een warm gevoel naar huis gaan. “Het uitdragen van een familiegevoel is heel belangrijk voor ons”, zeggen de twee.

Babs en Bulle zijn de bijnamen van Barbara Nelen (28) en haar mama Brigitte Buysschaert (58). Barbara erfde van haar vader, die het textielbedrijf Diabolo runt, een voorliefde voor stoffen. Van haar moeder kreeg ze een passie voor hockey mee. Vandaag is Barbara een Belgian Red Panther, een lid van ons nationaal hockeyteam. Nu combineert ze beide passies: naast haar carrière als hockeyspeelster begon ze producten te maken met restjes stof uit haar vaders bedrijf.

In een fysieke winkel gaan klanten soms binnen, weer buiten, en dat was het. Wij willen dat mensen een warm gevoel krijgen, alsof ze bij familie of vrienden zijn Barbara Nelen

Samen met haar mama ontwerpt Barbara kussens, handtassen, laptophoezen, poefs, rug-, toilet-, strand- en linnenzakken. Het model, de stof en de kleuren kunnen de klanten zelf kiezen. “Ze kunnen een afspraak maken om stalen te bekijken, of ze kunnen de website doorlopen vanuit hun zetel”, vertelt Barbara. “Eens ze gekozen hebben, worden de spullen gemaakt in eigen land of bij onze Franse buren. Het resultaat is een gepersonaliseerd, uniek stuk. Wie wil, kan zelfs haar of zijn naam laten graveren. We hebben zo al veel ouders over de vloer gehad die de naam van hun pasgeborene op een toiletzak plaatsen.”

Online en thuisverkoop

Babs en Bulle hebben geen eigen winkel, ze werken met een webshop. “We hebben er aan gedacht een fysieke winkel te starten, maar uiteindelijk willen we ons eerst focussen op onze onlineverkoop. Een winkel openhouden is vandaag minder evident door het mobiliteitsplan en door de opkomst van online shoppen. Bovendien behouden we een soort van exclusiviteit door een onlineshop te runnen in plaats van een fysieke.”

Moeder en dochter hebben geen eigen winkel maar houden wel regelmatig thuisverkopen. “We hebben dat al gedaan in Antwerpen, Brussel en Frankrijk. Drie tot vier dagen lang laten we ons aanbod bij iemand thuis zien. Op deze manier komen klanten steeds in een huiselijke sfeer terecht, het uitdragen van een familiegevoel is dan ook heel belangrijk voor ons. Een fysieke winkel kan dat niet altijd, dan gaan klanten soms binnen, terug buiten, en dat was het. Wij willen dat mensen een warm gevoel krijgen, alsof ze bij familie of vrienden zijn.”

Voor meer info, surf naar https://www.babs-bulle.com.