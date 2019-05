Belfortstraat heeft kruiden in boomvakken...maar gooi ze toch maar niet in uw mojito

Erik De Troyer

21 mei 2019

In de Belfortstraat, aan het Gentse stadhuis, zijn alle boomvakken omgevormd tot kruidentuintjes. In plaats van gras brengt de groendienst wat afwisseling met een hele resem aan plantjes. Op het eerste zicht lijken er zelfs een paar muntsoorten bij te staan. Maar wie denkt aan gratis munt voor in de mojito of caipirinha deze zomer, komt bedrogen uit. “Het gaat om oneetbare kruiden zoals salvia, kattenkruid, tormentil en hondsdraf. Sowieso zou het een slecht idee zijn om daar eetbare kruiden te zetten aangezien er al eens honden passeren en de uitstoot van auto’s evenmin gezond is”, klinkt het op het kabinet van Astrid De Bruycker, schepen van openbaar groen. Afblijven is dus de boodschap.