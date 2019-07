Beleefdste Vlasmarkt ooit, mét Botrams en een trouwfeest Sabine Van Damme

22 juli 2019

15u41 3 Gent De Vlasmarkt was ooit een echt oord van verderf, maar is dat al lang niet meer. Meer nog, het is verworden tot een van de beleefdste pleinen van de Feesten. Zich excuseren lijkt er wel een nieuwe trend. Intussen worden er nog steeds Botrammen gesmeerd en trouwfeesten gevierd én vlaspoppen gesmeten.

De ingrediënten blijven dezelfde: leuke muziek, maar tegenwoordig op een niveau waar je geen gehoorschade meer aan overhoudt, veel te veel volk, en sfeer. Op de Vlasmarkt mag je alles tegen iedereen zeggen, zonder problemen. Ja, je wordt er constant geduwd en gestampt en om het kwartier valt er wel iemand tegen je aan, maar tegenwoordig excuseert iedereen zich daar massaal voor. Sorry is er het meest gebruikte woord.

Afgelopen nacht was de burgemeester te gast in het Botramkot. Met het dialect had hij geen enkele moeite : nen botram mee uuflakke en een eitse? Het smeren van die boterhammen zou nog wat vlotter kunnen. En terwijl Mathias De Clercq daar dan toch was, mocht hij meteen een huwelijk inzegenen ook. Elk jaar trouwt er wel iemand, op de Vlasmarkt, en dan wordt er champagne gespoten, gezwierd met ‘servjetten’ op ‘Lacs du Connemara’ en een bruidsboeket gegooid. En dan wordt er gedanst tot het ochtendgloren, en nog twee uur daarna ook. De Vlasmarkt, je moet het beleven om het te begrijpen…