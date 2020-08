Bekende schoenenwinkel Pasifaë stopt na dertig jaar: “Het is tijd om met pensioen te gaan en te genieten” Jill Dhondt

21 augustus 2020

15u12 16 Gent Toch even schrikken als je door de Kalandestraat wandelt. Schoenenwinkel Pasifaë, al dertig jaar een gevestigde waarde in Gent, houdt een totale uitverkoop. Uitbaatster Michèl Van Gheluwe zegt dat het tijd is om met pensioen te gaan.

Wanneer handelaars stoppen, geven ze vaak aan dat het circulatieplan of tegenwoordig ook de coronacrisis daar een grote rol in spelen. Bij de bekende schoenenwinkel Pasifaë is dat niet het geval volgens uitbaatster Michèl Van Gheluwe. “Pasifaë is steeds een succes geweest, anders zou ik hier geen dertig jaar zitten. Dat de winkel stopt ligt eerder aan mijn leeftijd. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en dertig jaar is een lange periode om een winkel open te houden. Het is tijd om met pensioen te gaan en te genieten.”

De totale uitverkoop loopt maximaal een jaar. Is de stock eerder uitverkocht, dan gaan de deuren eerder toe. Snel zijn is dus de boodschap als je nog schoenen in jouw maat voor een mooie prijs op de kop wil tikken. Zelfs na dertig jaar komt er nog steeds heel wat volk over de vloer.