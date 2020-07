Bekende huisdokter geëvacueerd uit woning maar niet in levensgevaar Didier Verbaere Wim Naert

13 juli 2020

20u48 8 Gent De hulpdiensten braken maandagavond omstreeks 18 uur binnen in een woning op de Bevrijdingslaan 262 in Gent. De familie sloeg alarm nadat ze de bewoner al een aantal dagen niet gehoord hadden. De man werd uiteindelijk in vrij goeie gezondheid met de ladderwagen uit zijn woning gehaald.

De familie van de bekende huisdokter Stephan Verheye alarmeerde de hulpdiensten nadat ze al enkele dagen geen teken van leven hadden gehoord van de man. Dat was trouwens niet de eerste keer want de man heeft een zwakke gezondheid. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om te informeren naar de toestand van de man. Uiteindelijk raakten ze via een raam binnen en brachten hem met een ladderwagen naar beneden. “De man is niet in levensgevaar en werd voor observatie overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.