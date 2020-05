Bekende gitarist Danny Fisher overleden Sabine Van Damme

08 mei 2020

07u47 0 Gent Gitarist en zanger Danny Fisher is op 80-jarige leeftijd overleden in Zele. Fisher – officieel Edmond Vermeylen – speelde begin de jaren ’60 in het orkest van Will Tura, stond op de planken met Johan Stollz en Les Ombres, en scoorde solo een nummer 5-hit in de Top 30 van de toenmalige BRT.

De naam Danny Fisher nam hij al aan als jonge knaap, toen hij in een plaatselijk bandje rock ’n roll speelde en zong. Edmond Vermeylen groeide op in Leuven, maar zakte later naar Oost-Vlaanderen af. Begin de jaren ’60 ging Fisher hij als gitarist-zanger bij Will Tura in diens orkest spelen. Het werden jaren van succes, ondermeer met het nummer ‘Eenzaam Zonder Jou’ van Tura in de Vlaamse hitparade. Later verkaste Fisher naar De Spoetniks. Met hen nam hij een paar singles op. In de jaren ’70 speelde Fisher in diverse orkesten, waaronde het befaamde dansorkest Jean-Jacques, of bij de organist Roland Serpierre in de Antwerpse Cactus, die toen uitgebaat werd door Johnny White. Hij speelde ook kort bij Johan Stollz. In de jaren ’80 maakte Fisher soloplaten. Hij scoorde hits met ‘Little Christine, it’s a Sinn to tell a Lie’ en ‘Just another Guy’. Die laatste werd zelfs nummer 5 in de Top 30 van de BRT. Later belandde Fisher bij de band Les Ombres, van de Gentse broers Patrick en Tony Fakkel. Ze coverden Cliff Richard and The Shadows. In 2002 speelden ze nog in de Minard, in 2003 in het NTGent, maar ook buiten Gent stonden ze op de planken. Na het overlijden van Tony Fakkel in 2008 stopte Fisher met optreden. Enkele jaren terug kreeg hij een hersenbloeding en kon hij geen muziek meer spelen. “Fisher werd 80, maar zijn overlijden kwam toch als een verrassing”, zegt Patrick Fakkel, die altijd contact met hem heeft gehouden.