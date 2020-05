Bekende Gentse pizzabakker Giuseppe ‘Pino’ Guglielmi overleden Sabine Van Damme

05 mei 2020

06u30 0 Gent Mokerslag voor de Gentse restaurantwereld. De bekende en geliefde Italiaanse chef Pino Guglielmi is overleden. De man al enige tijd ziek en heeft zijn strijd verloren. Hij werd 58. In januari 2018 werd hij nog verkozen tot beste pizzabakker van Oost-Vlaanderen, hoewel hij zich eerder toelegde op ravioli en cannelloni.

Pino was gekend en geliefd in de kleine wereld van de Italiaanse restaurants. Geregeld ging hij immers bij anderen langs. Hij heeft lang in Firenze gewerkt, vlakbij Sint-Pietersplein, en voordien ook in de Italia Grill aan Sint-Pietersplein. Maar Pino droomde van een eigen zaak, in in 2003 kwam die er ook echt, op de hoek van de Kouterdreef en de Kalandeberg. Hij baatte de zaak uit met zijn vrouw Marina en dochter Valentina. Da Pino–Fratelli d’Italia, heet de zaak. Pino had zo zijn eigen stijl. Een deegrol bijvoorbeeld kwam er in zijn keuken niet in. “Pizza maak je met je handen en je hart”, was zijn motto.

Makkelijk is het niet geweest. De enorme verbouwingen aan het KBC-gebouw op de Kouter – dat doorloopt tot in de Universiteitsstraat, en de aanleg van de Kouterdreef, maakte dat de zaak van Pino vijf jaar lang in de klappen van de bouwwerf deelde. Maar de Italiaan uit de streek van Puglia zette koppig door. In 2016 werd hij dan ook nog eens slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Hij werd met zijn Vespa overhoop gereden in de Keizer Karelstraat. Het kostte hem bijna zijn leven, en zijn onderbeen. Sindsdien moest hij met een kruk lopen.

Pino maakte er een erezaak van om de échte Italiaanse keuken te brengen, met verse producten die rechtstreeks uit zijn geboortestreek werden ingevoerd. Hij werkte met zo weinig mogelijk gist, wat zijn deeg licht verteerbaar maakte. Dat hij de prijs van Beste pizzabakker van Oost-Vlaanderen won, was dan ook een pluim op zijn hoed waar hij terecht trots op was. De titel van Beste Pizzaiolo van het land haalde hij toen net niet.

Pino is slechts 58 jaar oud geworden. “Rust zacht en zonder pijn, Pino”, postten zijn collega’s van Restaurant Firenze. “We hebben samen veel meegemaakt, gelachen en hard gewerkt. We gaan je nooit vergeten en zijn je altijd dankbaar.”