Bekende Gentse cinema Studio Skoop staat te koop Sabine Van Damme

20 augustus 2019

17u24 5 Gent De oudste cinemazaal van Gent staat in de etalage. Studio Skoop wordt te koop aangeboden, helemaal als één pakket. Eigenaar Walter Vander Cruysse (65) wil met pensioen.

Al een jaar lang zoekt Vander Cruysse in alle stilte naar een overnemer voor zijn cinema, ook al ontkende hij dat eerder dit jaar nog aan onze krant. Maar het statische pand aan het Sint-Annaplein staat wel degelijk te koop, compleet met de 5 filmzalen, 421 zitjes en het bijhorende café. De hoogst biedende krijgt het, al bestaat uiteraard de hoop dat ‘het huis van de betere film’ bewaard zal blijven.

Studio Skoop werd half september 1970 geopend. De eerste film die er speelde was ‘Goto, l’île d’amour’ van Walerian Borowczyk. Het was Ben ter Elst die de cinema opende. Sint-Anna heette toen nog het Van Arteveldeplein, en de huidige cinema was de oude UFAC-ruimte. UFAC is Union Fraternelle des Anciens Combattants. Het ging hierbij om oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de huidige Studio Skoop gebruikt als luxebordeel voor Duitse officieren.

Ben ter Els was een manusje-van-alles en spoelde aan in Gent door zijn grote liefde voor film. Op een dag zag hij in een krant een advertentie dat er in Mariakerke de volledige inboedel van een cinema te koop stond. In een zotte bui kocht hij die, voor 80.000 frank, zonder te weten waar ermee naartoe. Pas 3 maanden later vond hij dan het huidige pand van Studio Skoop, en bracht er de inboedel van Cinema Prado in onder. Verhalen zijn er genoeg over die eerste jaren. Zo stonk het bijvoorbeeld altijd in de cinemazaal. Bleek er een open riool onderdoor te lopen. In 1970 opende het café. In 1974 organiseerde nog steeds dezelfde Ben ter Elst er de voorloper van het huidige Filmfestival. De huidige eigenaar, Walter Vander Cruysse, kwam in 1977 in beeld, in 1983 nam hij de Studio Skoop over.

De stad Gent is niet op de hoogte van de nakende verkoop. “Wij hebben met Studio Skoop nog geen gesprek gehad”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “Wat we wel hebben gehad, is een gesprek met FilmFest Gent. Zij willen graag een vaste stek, om van onze stad dé Filmstad van Vlaanderen te maken. Ik ben dat idee wel genegen. Maar of Studio Skoop daarvoor in aanmerking komt, is een andere zaak. Beide dossiers staan los van elkaar. Bovendien zijn we nog volop in budgetonderhandeling bij de stad, én hebben we pas aan Vlaanderen gevraagd om financiële steun voor de plannen van FilmFest. Daar is dus allemaal nog geen duidelijkheid over.”