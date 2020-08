Bekende Gentenaars stippelen favoriete wandelroutes uit met soundtrack van Dewaele Brothers Erik De Troyer

27 augustus 2020

18u48 3 Gent De broers Dewaele zorgen voor muziek op het Belfort, Jan Hoet Jr stelt het archief van zijn vader tentoon en bekende Gentenaars van Charlotte Adigéry tot Zouzou Ben Chikha stippelen wandelroutes uit. De komende maanden heeft niemand redenen om niet te gaan wandelen door Gent en de deelgemeentes.

Bij het uitbreken van de coronacrisis stak de stad de koppen bij elkaar met een pak bekende Gentenaars. Het begon met Jan Hoet Jr die tijdens de lockdown het archief van zijn vader opruimde. “In een aantal kasten vonden we nog een pak kleine kunstwerken, brieven,…die mijn vader bewaard had. Hij was geen verzamelaar. Alle grote werken heeft hij aan het S.M.A.K. geschonken maar we konden toch zo’n 800 kleine werkjes vinden. Daarvan hebben we er 400 late inkaderen om op te hangen in winkels en horecazaken in heel Gent, tot in de deelgemeenten. Een wandeling langs al die werken is zo goed als onmogelijk. Daarvoor zijn het er te veel. Het leuke is dat men dit gewoon per toeval kan tegenkomen. We hebben intussen ook een bier dat naar mijn vader werd genoemd: Te Hoet. Dat wordt onder andere geserveerd in onze zomerbar aan de Lousbergkaai.”

QR-code

“Het gaat om werken die nooit eerder getoond zijn”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Men heeft enkel maar de QR-code te scannen om een kaart te krijgen van de hele route.”

De Jan Hoet-wandeling is maar één van de 15 wandelingen. Ook Vadis Odjidja, Charlotte Adigéry, Pascale Platel, Zouzou Ben Chikha, enzovoort stippelden een route uit door de stad. “Het is zeker niet alleen de binnenstad. Door de crisis is het nu belangrijk om de wandelaars te verspreiden over heel de stad”, zegt schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt. “We zorgen nu voor een pak kleine ontdekkingen tot in de uithoeken van het Gents grondgebied.”

Heel het project krijgt ook zijn eigen soundtrack en daar zorgt het bekendste Gents muzikaal exportproduct voor. De broers Stephen en David Dewaele maakten speciaal voor dit project een ode aan hun thuisstad met ‘Deewee Bells’. De broers laten maar liefst 100 bestaande nummers weerklinken doorheen de klokken van de Gentse beiaard. Per dag worden er twee nummers gelanceerd op verschillende tijdstippen.

‘Walk Local’

Het hele concept ‘Walk Local’ draait uiteraard om meer dan enkel vertier. Het is ook een manier om zo veel mogelijk mensen op een veilige manier op pad te krijgen en zo de middenstanders wat meer steun te geven. “Onze lokale handelaars en horeca-uitbaters kunnen op dit moment alle steun gebruiken. Lokaal wandelen én kopen is dus nog steeds het motto”, aldus Sofie Bracke (Open VLD).

Alle wandelroutes zijn te vinden op walklocal.gent