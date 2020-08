Bekend voetbalcafe aan station over te nemen Jill Dhondt Sabine Van Damme

17 augustus 2020

17u35 0 Gent Michel Vynckier is een overnemer aan het zoeken voor zijn café De Zot op het Maria Hendrikaplein, een geliefd voetbalcafé. Het circulatieplan vormde al een frustratie, maar de coronacrisis was de druppel voor hem. Vynckier verhuist naar een café in Nazareth dat ruimer is en beter bereikbaar.

Café De Zot was niet verbonden aan één specifieke supportersclub. Omdat het café op tien minuten van het Ghelamco stadium ligt met de bus of tram, kwamen verschillende fanclubs hier graag samen voor of na een match. Binnenkort zullen ze begroet worden door een andere eigenaar. Michel Vynckier is namelijk op zoek naar een overnemer, zodat hij het café Grand Canyon in Nazareth kan runnen. “Het is daar ruimer, zodat ik meer en gemakkelijker mensen kan ontvangen. Een plek waar geen circulatieplan, geen LEZ en meer parking is.”

Het mobiliteitsplan vormde al even een doorn in het oog van de cafébaas, maar de coronacrisis was de druppel. “Er is bijna geen volk op straat in Gent. Op het platteland komen de mensen veel meer buiten dan hier. Ik hoor dat van collega’s en ik merk dat zelf ook wanneer ik eentje ga drinken op een terras daar. Mijn klanten uit Gent ga ik wel hard missen.”