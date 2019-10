Bekend Gents nachtcafé spot met Vlaams regeerakkoord: de Charlatan wordt even de ‘Oplichter’ Yannick De Spiegeleir

11 oktober 2019

17u47 3 Gent ‘We willen de Vlaamse identiteit versterken’, zo luidt een zinsnede uit het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Bij de Charlatan in Gent nemen ze die boodschap met het nodige gevoel voor humor ter harte. Op de activiteitenkalender voor november zijn alle dj-namen en evenementen ‘vervlaamst’.

Black Frank wordt Zwarte Frank, Red D vervelt tot Rode D, enz. Soulshakers wordt voor de gelegenheid ‘Het Feest van de Zielenschudders’ en zo gaat het maar door. De Charlatan zelf gaat voor even door het leven als ‘Oplichter’. “We reageren op de oproep van de Vlaamse regering om mee op zoek te gaan naar de Vlaamse identiteit. We vroegen ons dan ook af hoe het zou klinken als we alles in het Vlaams zouden zeggen en schrijven”, zegt uitbater Gerald Claes in een reactie aan nieuwsblad.be.