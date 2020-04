Bekend Gent in lockdown: loopkampioen Aaron Botterman: “Bij mijn dagelijkse looptocht ontdek ik nog steeds verborgen parels” Jill Dhondt

15 april 2020

11u17 2 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we Aaron Botterman (26), meervoudig Belgisch loopkampioen, zes vragen voor. “Bij mijn dagelijkse looptocht ontdek ik nog steeds verborgen parels.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Samen met mijn zus woon ik in de Brugse Poort en dat is met de lockdown niet veranderd. De buren beginnen stilaan wel deel uit te maken van het begrip ‘met wie ik samen woon’. Elke avond om 20 uur komen de meeste mensen in de straat naar buiten voor een gezellige babbel op voldoende afstand, onder artistieke begeleiding van ons buurmeisje. Ze heeft een hele choreografie bedacht met witte doeken.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“De extra tijd spendeer ik graag aan mijn voorliefde voor parochiezalen. Bij mijn dagelijkse looptocht ontdek ik nog steeds verborgen parels. Voor zij die geïnteresseerd zijn, ben ik graag uw gids tijdens een informatieve looptocht. Voorts is het afwisselen tussen Down The Road, Blind Getrouwd en boeken lezen. ‘Just kids’ van Patti Smith, is een aanrader voor wie zijn reis naar New York gecanceld zag.”

Wat staat er nog op de planning?

“Naast het geconcentreerd laten groeien van mijn coronabaard, studeer ik dit jaar af als kine. Daardoor maken online lessen, studeren en thesissen de volgende weken zeker deel uit van mijn programma. Maar nu de vasten voorbij zijn, heb ik nog een paar taartrecepten van ‘Bon Appétit’ en ‘Ninja’s table’ die ik wil uittesten.”

Wat mis je het meest?

“Samen gezellig zijn met vrienden of familie. Dit Paasweekend was de familie bijeenkomst een groot gemis. Maar ook gewoon een gezellig terrasje doen met vrienden lijkt plots het hoogste goed. Gelukkig sturen we in de vriendengroep elkaar dagboekfragmenten door, zo blijven we op de hoogte van onze ‘talrijke’ avonturen.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Op mijn gemak op een bankje zitten in het park, staat hoog op mijn lijst. Normaal staat deze periode gelijk aan zeer snel 800 meter lopen, maar dat zal moeten wachten tot na 1 juni, aangezien alle loopwedstrijden daarvoor afgelast zijn. Hopelijk mogen we daarvoor wel al naar buiten voor een klein feestje.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Misschien een kunstenaar? En dan liefst iemand die muziek maakt. Voor mijn band ‘de Rappe Kerels’ heb ik een paar ideeën die ik wil uitwerken. Het lijkt me dan ideaal om vast te zitten met de broers Dewaele, Jeroen De Pessemier of Tsar B.”