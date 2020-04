Bekend Gent in lockdown: Justine Bourgeus leefde al in quarantaine, voor die echt begon Jill Dhondt Cedric Matthys

11 april 2020

08u00 0 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we zangeres Justine Bourgeus (26), beter gekend als Tsar B, zes vragen voor. “Het meeste mis ik mijn hond, en mijn vrienden.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik heb school gelopen en lang gewoond in Gent, maar enkele maanden geleden ben ik naar Brussel getrokken. Deze bizarre dagen breng ik daar dus door, in mijn ivoren toren, met mijn twee huisgenoten.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Samen met mijn huisgenoten steek ik veel tijd in het maken van heerlijke maaltijden. Daarnaast blijf ik veel muziek maken. De coronacrisis heeft mijn levenswijze eigenlijk weinig veranderd, om eerlijk te zijn. Ik leefde al een beetje in quarantaine voor de maatregelen ingang vonden. Toen bleef ik overdag vaak binnen, en ging ik pas tegen de avond mijn kot uit.”

Wat staat er nog op de planning?

“Ik wil eigenlijk graag helpen, mijn steentje bijdragen. In Brussel zijn er veel dakloze mensen, veel mensen in nood. Ik ben me momenteel aan het informeren hoe ik hen zou kunnen helpen.”

Wat mis je het meest?

“Mijn hond mis ik enorm. Het is eigenlijk de hond van mijn ouders, die tegen Gent wonen. Omdat ik in Brussel ziet, zie ik hen even niet.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Waar ik erg naar uitkijk, is mijn vrienden knuffelen. Als de maatregelen worden opgeheven, en we mogen elkaar terug mogen aanraken, is dat het eerste wat ik doe. Eens het allemaal voorbij is, wil ik dagen aan een stuk met hen in de zon zitten.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Pieter Paul Devos, de frontman van de Gentse band ‘Raketkanon’. Sinds kort maakt die ook eigen muziek. Ik hou zo van zijn nummers! Moesten we samen in quarantaine zitten, zouden we wat ballads schrijven en zonnen. Ik maak wel wortelsap. dan bruin je rapper.”