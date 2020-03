Bekend Gent in lockdown: bokser Junior Bauwens Cedric Matthys

30 maart 2020

12u30 0 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet -net als u en ik- braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we voormalig Europees kampioen boksen Junior Bauwens (32) zes vragen voor. “Ik geef videotrainingen om toch wat geld in het laatje te brengen.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik woon samen met vrouw Daphné Grillaert in Gentbrugge. Vroeger waren we van ‘s morgens tot ‘s avonds aan het werk. Nu nemen we wat meer tijd voor elkaar. We kijken samen tv, koken wat en gaan wandelen met onze hond. Vroeger deden we enkel in het weekend dingen samen.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Ik train samen met Daphné, zij is een kickbokser. Daarnaast geef ik ook online trainingen. We hebben samen boksclub Woest (aan de Brusselsesteenweg, nvdr.). Voor ons als zelfstandigen is het geen eenvoudige tijd. Omdat onze club stilaan te klein werd, huren we sinds kort twee panden. Al deze vaste kosten lopen door. .” (lees verder onder de foto)

Wat staat er nog op de planning?

“Ik hoop dat er zich nog meer mensen inschrijven op onze online lessen. Er moet geld in het laatje komen. We hebben immers al onze abonnementen stil gezet. Financieel geen eenvoudige keuze, maar we wilden de coronacrisis ook niet op onze leden afschuiven.”

Wat mis je het meest?

“Fysiek contact met onze mensen. Normaal gezien gingen we op 21 maart, mijn verjaardag, het tweejarig bestaan van de club vieren. We hadden een zaal gehuurd en een dj geregeld maar moesten alles annuleren. Ik kan niet wachten om onze leden terug te zien. Gewoon eens onnozel doen met hen, is wat moeilijker via een videotraining. Dat mis ik wel.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Ik wil gewoon eens met Daphné lekker gaan eten of op een terras gaan zitten. Als de lockdown voorbij is, moeten we de Gentse horeca steunen, hé.” (lees verder onder de foto)

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Doe dan maar advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij is net als ik een fanatiek sporter. We gingen vroeger vaak samen gaan trainen, maar hebben het de laatste tijd beiden erg druk. Het zou de ideale kans zijn om wat bij te praten. Ik heb immers veel aan Walter te danken. Hij stond me bij in een erg moeilijke periode. (Van Steenbrugge verdedigde Jean-Pierres gehandicapte jongere broer. Die laatste schoot per ongeluk zijn vader neer, maar werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld, nvdr.). Daarenboven heeft mij sportief op de rails gezet. Hij heeft me gesponsord en mentaal ondersteund. Walter is een enorme doorzetter. Hij verwachtte van mij hetzelfde en wou dat ik het beste uit mezelf naar boven haalde. Door hem ben ik Europees kampioen geworden. Het is de nonkel die ik nooit gehad heb.”

