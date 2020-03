Bekend Gent in lockdown: acteur Koen Crucke Cedric Matthys

31 maart 2020

11u20 0 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet -net als u en ik- braaf in zijn kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we acteur Koen Crucke (68) zes vragen voor. “Normaal gezien word ik vaak aangesproken, maar nu houden mensen bewust afstand.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik ben op en top Gentenaar, maar woon sinds enkele jaren samen met mijn man Jan Gheysens op een appartement in De Haan.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Onze poetsvrouw kan even niet meer komen, dus ik heb hier eens de grote kuis gedaan. Daarnaast heb ik zeeën van tijd om lekker te koken. Deze ochtend maakte ik bijvoorbeeld verse soep voor de hele week. Ook bak ik erg graag. Ik volgde een opleiding patissier en behaalde mijn diploma. Omdat we niet alles zelf zouden opeten, deel ik het gebak met mijn buren en mijn zoon. Zij komen het dan ophalen in de lift, zo vermijden we alle contact.”

Wat staat er nog op de planning?

“Veel plannen maken we niet. Mijn man en ik genieten vooral van onze tijd samen. We gaan wandelen en fietsen of spelen Monopoly.”

Wat mis je het meest?

“Mijn optredens. Ik mis het contact met het publiek. Ook bij mij ligt alles plat. De optredens voor de paasvakantie zijn intussen allemaal afgelast.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Een goed glas gaan drinken in een café. Ik ben een sociaal dier. Intussen kent heel De Haan mij. Normaal gezien word ik vaak aangesproken, maar nu houden mensen bewust afstand. Hoewel dat vreemd aanvoelt, ben ik daar uiteraard tevreden om. Ik behoor tot een risicogroep en ben dan ook bang dat ik of één van mijn vrienden het virus te pakken zou krijgen.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Dan kies ik sowieso voor Luk De Bruyker (Pierke Pierlala, nvdr.). Enkele weken geleden zijn we nog samen iets gaan eten en naar de première van de musical ‘MAMMA MIA!’ geweest. Ik vind Luk niet enkel een toffe mens, maar ken hem intussen ook door en door. We zitten over heel wat dingen op dezelfde golflengte.”

“Het zou ook het perfecte moment zijn om onze programma’s voor de Gentse Feesten verder te bekijken. Luk werkt momenteel aan een eerbetoon rond Freek Neirynck (de ‘Perfesser Gents’ die eind vorig jaar overleed, nvdr.) en we treden samen op in de Minardschouwbrug. Daarnaast heb ik nog een show in de Capitole en neem ik een avond de presentatie op het Sint-Baafsplein voor mijn rekening. Mijn agenda voor de Gentse Feesten zit zo vol dat ik -naar jaarlijkse gewoonte- van plan ben om er tien dagen lang in een bed-and-breakfast te verblijven. Laat ons samen hopen dat alles mag doorgaan.”

