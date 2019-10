Bejaarde vrouwen overvallen om schulden aan dealer te betalen Wouter Spillebeen

16 oktober 2019

16u07 0 Gent Een Gentse drugsverslaafde die drie bejaarde vrouwen overviel om de schulden aan zijn dealer af te betalen, moest zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden. De man koos zijn kwetsbare slachtoffers uit op de tram.

De 28-jarige man kreeg de wind van voren van de rechter. Hij is al jaren drugsverslaafd, maar ondernam nog nooit stappen om daar iets aan te doen. In die jaren liep zijn schuld aan zijn dealer op, dus besloot hij in augustus overvallen te plegen. Zijn slachtoffers selecteerde hij op de tram. Hij ging driemaal voor vrouwen van in de zeventig jaar oud. Zodra ze afstapten, eiste hij hun juwelen op. “De waarde ervan was voor de slachtoffers veel hoger dan de geldwaarde. U stal bijvoorbeeld de trouwring van de overleden man van een van de vrouwen. En dat allemaal om uw dealer te betalen”, merkte de rechter op.

Sinds de feiten zit de man in voorhechtenis. Met uitzondering van dat deel van de celstraf, overweegt de rechtbank hem een voorwaardelijke straf op te leggen. Zo zou hij kunnen werken aan zijn drugsproblematiek en vast werk kunnen zoeken zodat hij de burgerlijke partijen kan vergoeden. Op 6 november spreekt de rechter zijn straf uit.