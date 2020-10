Bejaarde man grijpt borsten vast van 93-jarige dementerende vrouw Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

11u01 0 Gent In Gent stond woensdag 7 oktober een bejaarde man terecht voor het betasten van een dementerende vrouw in een rusthuis. Hij zou de vrouw vastgegrepen hebben bij haar borsten. “De vrouw is dementerend en kan zichzelf niet verdedigen voor de rechtbank”, zei haar advocaat.

De man beweert zelf dat hij haar niet aangerand heeft. Meer nog, hij verklaart dat de 93-jarige vrouw hem zelf gevraagd had om haar borsten vast te nemen. “Ik heb haar trui niet omhoog gedaan. Dat heeft ze zelf gedaan en vervolgens heeft ze mij gevraagd om haar borsten vast te nemen. Ik wist helemaal niet dat ze dementerend was. Ik heb steeds goede gesprekken met haar gehad en ze was altijd helder. Dan heeft ze mij goed om de tuin geleid.”

De man werd eerder al veroordeeld voor openbare zedenschennis. Zo werd hij al betrapt op het publiekelijk masturberen in de buurt van rusthuizen.

De procureur vorderde de toepassing van de strafwet.