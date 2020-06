Begrip De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

05 juni 2020

Als schrijver van dit wekelijkse stukje krijg ik nu en dan berichtjes van mensen uit ons stadsbestuur. Niet dat ze iets hebben tegen de vrijheid van meningsuiting, neen hoor. Ook niet omdat ze zich willen moeien met wat er over hen in de krant verschijnt. Neen, ze uiten hun bezorgdheid over het feit dat ik hun strapatsen niet altijd begrijp. Ze kunnen gelijk hebben. Wie ben ik om er een mening op na te houden, zeg nu zelf! Deze week sla ik een mea culpa en geef ik toe dat ik het niet altijd even goed snap. Ik wend me dan ook tot u, dames en heren in het schepencollege, om het me uit te leggen. Vorige maand rekende de politie in de Brugse Poort een kluitje drugdealers in met de hulp van enkele heldhaftige buurtbewoners. Zover ben ik mee. Toen ik las dat diezelfde buurtbewoners enkele weken later een GAS-boete ontvingen voor het niet naleven van de coronamaatregelen tijdens die actie, liet mijn begrip het afweten. Enkele dagen later betoogden enkele honderden mensen op het Sint-Pietersplein tegen racisme. Dat begrijp ik. Hoewel de burgemeester die betoging uitdrukkelijk had verboden, kregen amper 2 mensen een boete. Wil dat zeggen dat we gewoon de Gentse Feesten kunnen laten doorgaan en dat de organisatoren dan met een boete wegkomen? Of heb ik alweer iets gemist? Kunt u me tussendoor eens uitleggen waarom Groen als meerderheidspartij politieaanwezigheid en camera’s in de Brugse Poort goedkeurt en er zich een week later tegen verzet? Vertelt u me dan ook hoe het komt dat bewoners van een stad waar zo op het milieu wordt ingezet, zelf een tankwagen moeten huren om regenwater op te slaan? Maakt u me duidelijk waarom het ons aan een waterbeleid ontbreekt? Gaat u die mensen beboeten omdat ze in coronatijden zijn samengekomen of omdat die tankwagen op diesel rijdt? Ik ben benieuwd naar uw antwoorden.