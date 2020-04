Begraafplaatsen moeten toegankelijker met meer ingangen en betere paden. Ook natuurbegraafplaats en dierenbegraafplaats komen er Sabine Van Damme

21 april 2020

10u33 0 Gent De 18 Gentse begraafplaatsen moeten toegankelijker worden, met meer ingangen, betere paden en rolstoelen die ter beschikking staan. Ook wordt nu echt werk gemaakt van een natuurbegraafplaats én een dierenbegraafplaats. Schepen Mieke Van Hecke (CD&V) stelde haar plannen voor tijdens een digitale commissie.

Het stadsbestuur wilde voor alle beleidsnota’s ruime inspraakrondes met Gentenaars, maar dat is omwille van coronaperikelen niet mogelijk. Dus worden de bestaande plannen alvast voorgesteld, inspraak kan altijd later nog.

Bankjes om te rusten of te bezinnen

“De begraafplaatsen moeten toegankelijker”, vindt schepen Mieke Van Hecke. “Iedereen moet zonder hindernissen overal kunnen geraken, zowel te voet als met de fiets of in een rolstoel. We moeten bekijken of we rolstoelen beschikbaar kunnen stellen. Ook moet in een straal van 100 meter telkens een bankje staan, om uit te rusten of te bezinnen. Wandelroutes krijgen wegwijzers, en er moeten voldoende en duidelijk aangegeven ingangen aan de begraafplaatsen zijn. Ook het moeilijke evenwicht tussen strak gemaaide grasperken en weelderig bloeiende bloemenperken wordt in de gaten gehouden.” (Lees verder onder de foto)

Eerste natuurbegraafplaats in Drongen

De vraag naar een ‘natuurbegraafplaats’ wordt beantwoord. Op de begraafplaats in Drongen komt de eerste, als de archeologische werken achter de rug zijn. Er wordt ook gedacht aan een plek in de Vinderhoutse bossen, maar daar moet de natuur eerst nog enkele jaren haar gang gaan. Dat is immers de bedoeling: dat een lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. De individuele begraafplekken zijn dus onherkenbaar en zonder gedenksteen. Tegen het einde van deze legislatuur wil de stad ook één dierenbegraafplaats of –strooiweide hebben aangelegd.

Peters en meters voor onderhoud?

Op de ‘gewone’ begraafplaatsen moeten geen nieuwe grafkelders meer gemaakt worden, bestaande kelders mogen wel nog hergebruikt worden, dat wordt zelfs gestimuleerd. Ook opvallend: de bestaande eeuwigdurende concessies eindigen allemaal in 2021. Dat wil zeggen dat die graven dan eigendom van de stad worden. De stad bekijkt om hoeveel graven dat gaat, en wat ermee moet gebeuren. Peters en meters zoeken voor onderhoud is een optie. Voor de rest zullen keuzes moeten worden gemaakt: welke graven worden behouden en hersteld. Sinds 1971 worden geen eeuwigdurende concessies meer afgesloten, en toen werd ook beslist dat de bestaande na 50 jaar – in 2021 dus – moesten herbekeken worden.