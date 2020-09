Begraafplaatsen moeten netter. “Niet terug naar ‘pelouse-tijdperk’, maar het moet wel verzorgd en respectvol zijn” Sabine Van Damme

30 september 2020

11u24 0 Gent Na jaren van klachten over het onderhoud van de begraafplaatsen, gaat de stad nu toch ingrijpen. Vijf jaar terug werd beslist de begraafplaatsen te laten uitgroeien tot ‘begraafparken’ waar het groen ‘op sommige plaatsen’ weelderig kon tieren. Maar in de praktijk leidde dat tot overwoekerde graven en paden, en een regen van klachten van burgers. “We gaan meer inzetten op onderhoud, het moet er wel verzorgd blijven uitzien”, zegt schepen Mieke Van Hecke nu.

In de gemeenteraad ging het voor de zoveelste keer over de begraafplaatsen. Sinds de stad besloten heeft om die anders aan te pakken, regent het klachten van burgers. Het stadsbestuur wilde komaf maken met de ‘pelouses’, de strak gemaaide grasperken op alle begraafplaats. In de plaats werd gekozen voor vergroening en verwildering. Op bepaalde plaatsen zouden wilde bloemen mogen groeien, om de begraafplaatsen zo meer het uitzicht van parken te geven. Gentenaars zouden daar dan kunnen wandelen, rustig, in het groen.

Maar al snel vonden burgers dat de begraafplaatsen er onverzorgd uitzagen, en dat de graven overwoekerd werden door onkruid. Toch weigerde de stad de aanpak te veranderen. Tot nu. “De visie van het beheer is wel goed, maar de uitvoering niet”, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke. “We moeten meer inzetten op onderhoud, en meer personeel inzetten. Het is niet de bedoeling om terug te keren naar de ‘pelouses’, zeker niet. Maar het moet er wel net en verzorgd blijven uitzien. Het moet respectvol zijn naar de nabestaanden toe. Dat is nu niet altijd het geval. Het groen heeft op bepaalde plaatsen de overhand genomen. Het is niet de bedoeling om alles te laten groeien, en ook niet overal. We gaan nu evalueren, en kijken waar moet worden bijgestuurd.”

Dat is ook echt nodig. Op sommige plaatsen zijn de graven nauwelijks nog bereikbaar, omdat het gras te hoog staat. Onkruid mag dat niet genoemd worden, maar of het nu grassen, of wilde bloemen of distels zijn die een meter hoog staan, nabestaanden willen wel nog gewoon een bloem op een grafsteen kunnen zetten.