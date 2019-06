Begraafplaatsen laten ‘verwilderen’ is beleidskeuze Sabine Van Damme

24 juni 2019

21u17 0 Gent Er zijn nogal wat opmerkingen over het groenbeheer op de begraafplaatsen. De ene vindt het prachtig, de andere vindt het er verloederd uitzien. “We kiezen ervoor om onze begraafplaatsen te laten ‘bloeien’”, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke.

Stijn De Roo (CD&V) wilde weten hoe het nu juist zit met het onderhoud van de begraafplaatsen. “Het is een beleidskeuze om van onze begraafplaatsen begraafparken te maken”, zegt Van Hecke. “Het worden mooie, groene luwteplekken in de stad. Uiteraard worden de begraafplaatsen nog steeds onderhouden. De graspaden, de boorden langs verhardingen, de kantjes rond de graven en de plekken rond de zitbanken worden om de twee weken gemaaid door de Groendienst. Op plaatsen met minder passage laten we kleurrijke bloemen bloeien. Daar wordt maar om de 6 weken gemaaid. Er zijn ook plekken waar geen passage is en waar geen graven liggen, die maaien we maar twee keer per jaar. Nog niet alle begraafplaatsen worden op deze manier beheerd. Voorlopig gebeurt dat alleen in Gentbrugge, Oostakker, Wondelgem, Zwijnaarde, en op de Wester- en Zuiderbegraafplaats. De rest volgt in de komende jaren.” De Gentse begraafplaatsen liggen hoger dan de omgeving, zo geeft Van Hecke nog mee. “De terreinen zijn doorgaans opgehoogd met zand, wat een specifieke bodemsamenstelling met zich meebrengt. Daardoor hebben we op meerdere begraafplaatsen al meerdere zeldzame planten ontdekt.”