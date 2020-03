Beginnend fotograaf verkozen tot fotograaf van het jaar: “Ik ben nog maar een jaar bezig, ervoor heb ik op zee en als aannemer gewerkt” Jill Dhondt

17 maart 2020

18u06 0 Gent Igor Van De Poel (46) droomde er als kind van om fotograaf te worden. Na een grote omweg ging hij pas een jaar geleden zijn droom achterna. Niet veel later werd hij verkozen tot fotograaf van het jaar op de International Color Awards.

De International Color Awards is een wedstrijd voor professionele en amateurfotografen van over de hele wereld. Er worden winnaars gekozen in verschillende niches zoals abstracte fotografie, portretten, fotojournalistiek, maar ook drie algemene winnaars. Igor was één van de drie fotografen die over alle categorieën heen verkozen werd tot fotograaf van het jaar. Daarbovenop werd hij verkozen tot winnaar in de tak fotojournalistiek, met hetzelfde beeld.

De foto die Igor zoveel succes opleverde, is een portret van Aäron Fabrice, een jonge idealist. Aäron woont aan de Belgische kust, en kwam intussen meermaals in de media omwille van zijn opruimacties. “Op eigen houtje verzamelt hij afval dat op de stranden aanspoelt”, zegt Igor. Op het winnende beeld van Igor is te zien hoe Aäron plastic flesjes op zijn rug draagt tijdens een klimaatmars. “De foto vertelt een heel verhaal in één beeld, daarom heeft het de jury zo aangesproken. Je ziet een interessante kop, maar ook een deeltje van de plastic soep. Gezien het onderwerp, was het ook een bewuste keuze om de groene kleuren in de foto op te lichten.”

Van aannemer naar fotograaf

Igor legde een niet-alledaags traject af als fotograaf. “Toen ik in Mariakerke op de middelbare school zat, wou ik al fotograaf worden. Toen ik de overstap maakte naar Sint-Lucas, is die droom verwaterd. Ik heb een aantal jaar op zee gewerkt, en heb mijn eigen aannemersbedrijf gerund. Een paar jaar geleden heb ik mijn passie terug opgepikt, dankzij een vriend. Ik ben terug naar school gegaan, gezien ik gewoon was om analoog te werken. Pas een jaar geleden heb ik me aangesloten bij ID Photoagency, een agentschap voor persfotografen. Werken voor de pers geeft je de mogelijkheid om te experimenteren, zoals toen ik het portret maakte van Aäron. Tussendoor maak ik vaak nachtbeelden, gezien dat vaak filmische taferelen en interessante kleuren oplevert.”

Dat Igor als beginnend fotograaf verkozen werd tot fotograaf van het jaar is een hele prestatie. “Ik heb een enorme omweg gemaakt, om terug op het punt te komen waar ik steeds wou zijn: fotografie.”

Meer beelden op igorvandepoelfotografie.be.