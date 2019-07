Beetje verdwaald? Reuzensprinkhaan in hartje Gent Erik De Troyer

01 juli 2019

18u21 3

Een grote sprinkhaan verwacht je meer in een natuurgebied of een verwilderde tuin maar deze ‘grote sabelsprinkhaan’ werd vandaag gespot in hartje Gent. Aan Onderbergen om precies te zijn. Daar zat hij rustig op een auto. De ‘grote sabelsprinkhaan’ is het grootste insect van ons land. Het is een soort sprinkhaan die vaak voorkomt maar zich maar af en toe laat zien. Te horen valt hij wel regelmatig want hij zorgt voor het typisch tsjirpende geluid op warme zomeravonden dat vaak aan krekels wordt toegeschreven. De voorbije 10 jaar werden er maar een drietal officieel waargenomen binnen de stadsring.