BeerSelect opent grootste brouwerij van Gent in Poortakkerstraat: “2,4 miljoen flesjes lokaal bier produceren in eerste jaar” Yannick De Spiegeleir

06 september 2019

16u46 0 Gent De start-up BeerSelect opent vrijdagavond zijn gloednieuwe brouwerij in de Poortakkerstraat. Lokale microbrouwers kunnen er hun eigen craft beer laten brouwen. Het komende jaar zal er 800.000 liter bier – goed voor 2,4 miljoen flesjes – van de band rollen. “Met de grootste brouwerij van Gent willen we het walhalla worden voor lokale bierbrouwers en bierliefhebbers”, zegt oprichter Wout Meuleman.

BeerSelect – in 2016 opgericht door drie jonge Gentse twintigers met een passie voor bier – ondersteunt kleine, lokale brouwers op vlak van marketing, sales en distributie. Artisanale bieren uit pakweg Gijzenzele of Arendonk worden zo ondertussen zelfs in China gedronken. BeerSelect wil ervoor zorgen dat de lokale brouwers zich alleen maar moeten bezighouden met nieuwe smaken en nieuwe recepten. Met doen wat ze het allerliefste doen: experimenteren en brouwen.

De brouwerij die de Gentse burgemeester Mathias De Clercq vanavond zal openen, past volgens oprichter Wout Meuleman perfect in dat verhaal. “Pilsbieren verliezen marktaandeel, en craft bier wordt steeds populairder. Zo populair dat de brouwers de vraag niet meer kunnen bijhouden. In onze brouwerij kunnen ze een paar duizend liter van hun bier brouwen. Op die manier kunnen ze genieten van een constante smaak en kwaliteit.”

“We vertalen originele bierrecepten naar grote volumes op dezelfde ambachtelijke wijze”, verduidelijkt Meuleman, die BeerSelect oprichtte samen met Miel Bonduelle en Kasper Peeters.

900.000 euro

BeerSelect haalde 900.000 euro op bij verschillende investeerders om de gloednieuwe brouwerij te bouwen. Ze is meteen de grootste van Gent. Het eerste jaar zal er 800.000 liter bier gebrouwen worden. Of naar flesjes vertaald: 2,4 miljoen flesjes gerstenat. De komende jaren wil BeerSelect die volumes verder opdrijven. De brouwhuizen, gistingstanks en bottellijn zijn beschikbaar voor volumes vanaf 2.000 liter. Al zeker 40 lokale brouwers gaan de komende weken en maanden de brouwerij gebruiken.

“We hebben ervaren brouwmeesters aangetrokken die waken over de kwaliteit van het gebrouwen bier, en we werken zelfs samen met de UGent om tests te kunnen doen. We verzoenen die professionele manier van werken met het ambacht dat bierbrouwen is en altijd zal blijven. De recepten en de smaak zijn heilig.”

Biertraditie boost geven

BeerSelect wil met de nieuwe brouwerij de unieke Belgische biertraditie niet zomaar in leven houden, maar een extra boost geven. “Technologische innovatie komt van de grote spelers, maar de smaakinnovatie komt van de kleine en lokale brouwers”, legt Wout Meuleman uit. “Zij willen vooral experimenteren, nieuwe recepten uittesten en nieuwe smaken lanceren. Met onze brouwerij willen we hen daarin ten volle steunen.”