Bedrijf achter Upkot start nu ook met huisvesting voor jonge professionals: “Gebruiksgemak staat voorop” Yannick De Spiegeleir

27 september 2019

15u47 3 Gent Na de bouw van elf Upkot-studentencomplexen in Gent opent Upgrade Estate met ‘Upliving The Mill’ haar eerste woonproject voor jonge werkenden aan de Stropkaai. “We bieden de bewoners een eigen stek gecombineerd met de voordelen van gedeelde faciliteiten”, zegt Koenraad Belsack co-CEO van Upgrade Estate.

Upgrade Estate ging niet over één nacht ijs om het nieuwe ‘Upliving’-woonconcept te lanceren. “We hebben intussen twintig jaar ervaring in studentenhuisvesting en legden ons oor te luister bij de jongeren die we kennen. Bovendien lieten we een bevraging doen bij duizend ‘young professionals’ naar hun huisvestingsvoorkeuren. Daaruit bleek dat pure co-housing (een woning delen) slechts 16 procent aanspreekt. Upliving huurders willen een eigen stek gecombineerd met de voordelen van gedeelde faciliteiten”, schetst Belsack.

Die voorkeuren vertalen zich ook in Upliving The Mill. Bewoners beschikken over een eigen terras, de appartementen zijn al geschilderd en vast meubilair is ook aanwezig. Een wooncoach met een sociale opleiding helpt de huurders met praktische zaken maar zorgt ook voor een aanbod van gemeenschappelijke activiteiten zoals een quiz of uitstap. De huurcontracten zijn op jaarbasis zodat er flexibel kan gehuurd worden.

Daarnaast kunnen de huurders genieten van heel wat gemeenschappelijke faciliteiten: een ruim dakterras met uitzicht op de drie torens van Gent, een gedeelde wasruimte, parkeerplaatsen met oplaadpunten, deelwagens en een grote tuin met een barbecuehoek. Het zijn slechts enkele van de troeven die jonge werkenden over de streep kunnen trekken om een appartement te huren in ‘Upliving The Mill’. “Gebruiksgemak staat voorop”, verduidelijkt Belsack. “Minder dan vroeger heeft de nieuwe generatie een baksteen in zijn maag. Nadat ze afgestudeerd zijn verlaten jongeren hun kot, maar vinden ze het vaak nog te vroeg om te ‘settelen’. Met Upliving spelen we in op die vraag.”

Het nodige groen zorgt voor rust en een ontspannen sfeer rond het gebouw dat ontworpen werd door A154 architecten. “In samenspraak met omgevingsarchitect BASTA planten we meer dan 100 bomen aan en 3.000 struiken om een natuurlijke omgeving te creëren.” Ook aan duurzaamheid is gedacht. “Dankzij duurzame technieken en innovatieve technologieën creëren we energiezuinige huisvesting. Zo is er gekozen voor één centrale stookplaats”, aldus Belsack.

De maandelijkse huurprijs in Upliving The Mill schommelt tussen de 500 en 600 euro per persoon. Er zijn 1-, 2- en 3-slaapkamerappartementen. Meer informatie via https://upliving.be/nl/themill.