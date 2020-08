Bazart-frontman Mathieu Terryn verkoopt rosé in blik om muzieksector te steunen Wouter Spillebeen

20 augustus 2020

Gent Mathieu Terryn, gekend als de frontman van de Nederlandstalige popgroep Bazart, wil zijn muziek steunen. Daarom verkoopt hij roséwijn in blik en gaat een deel van de opbrengst naar de sector. Vanavond verkocht hij de wijn in persoon in restaurant Pagos in Gent.

Mathieu Terryn houdt van lekker eten en drinken. Dat bewees hij al door tijdens de lockdown elke dag een andere croque te maken onder de naam #CroqueMeThieus. Vorige maand bracht hij in samenwerking met de Antwerpse wijndistributeur Young Charlie ook een roséwijn in blik op de markt. Dat deed hij niet zomaar, want voor elk pak van vier blikjes dat verkocht wordt, gaat een euro naar het LIVE2020 fonds om de muzieksector in ons land te steunen.

Vandaag kwam de zanger naar het Gentse restaurant Pagos om zijn rosé en croques aan de man te brengen. “De rosé ligt helemaal in de lijn van de croques”, legt hij uit. “Wijn in blik vind je hier nog niet veel, maar elders steekt het al de kop op. Het heeft iets minder flair, het is makkelijk, comfortabel en compromisloos, net zoals de croques.”

Vooruitzicht

De wijn kreeg niet toevallig de naam Plus One. “Normaal kan je op een evenement een ‘plus one’ meenemen, nu kan je er de evenementensector mee steunen”, zegt Terryn. “De muziek, dat is en blijft mijn echte werk, maar het ziet er niet goed uit voor de sector. In probeer positief te zijn, maar ik kijk er echt naar uit om weer te kunnen optreden zonder grenzen en beperkingen in grote zalen zoals we gewoon zijn.”

“We zitten momenteel met Bazart in de studio. We hadden plannen in het voorjaar, maar moesten die afzeggen omdat de capaciteiten er gewoon niet zijn. De druk ligt nu wel minder hoog om aan het album te werken, maar het geeft toch een heel ander gevoel. Het is een beetje alsof we werken zonder vooruitzicht, maar we hopen volgende zomer zoch weer op het podium te kunnen staan”, aldus Terryn.