Bavet start nieuw concept: wielertour om op te warmen, spaghetti om af te sluiten Jill Dhondt

24 juni 2020

11u46 0 Gent De medewerkers van Bavet zitten niet stil tegenwoordig. Enkele weken geleden richtten ze nog een spookkeuken op, en gisteren testten ze een nieuw wielerconcept uit: Bavet Bicyclet. Een hele zomer lang organiseren de pastamakers elke maand een wielertocht die eindigt in één van de Bavetrestaurants. Wie wil kan daartussen ook een tour op maat aanvragen.

Gisteren vond de eerste testrit plaats met een peloton van twintig gemotiveerde deelnemers. Naast enkele medewerkers en vrienden van Bavet, waren ook voormalig beroepsrenner Johan Museeuw en acteur Louis Talpe aanwezig. Oprichter Peter Van Praet leidde de groep aan de kop. Het concept dat voorlopig enkel in Gent bestaat, is simpel: in groep een wielertour maken, en achteraf weer opladen met een stomend bord spaghetti.

Balletjestrui

Het concept heeft twee formules: ofwel kan je deelnemen aan een georganiseerde rit ofwel maak je een tour op maat. De georganiseerde rit gebeurt één keer in de maand, de hele zomer lang. De medewerkers van Bavet maken dan een route op met één van de Bavetrestaurants als vertrekpunt. Voor de start krijgen ze nog een energieshot, en vervolgens maken ze een tour van ongeveer 60 kilometer lang. Een tweetal uur later komen de wielertoeristen opnieuw aan in een Bavetrestaurant, waar ze kunnen uitblazen met een spaghetti. Alles samen, betalen de deelnemers 25 euro per persoon. Wie 50 euro bijlegt, krijgt ook een gepersonaliseerd fietstrui dat eruitziet als een bolletjestrui, met dat verschil dat de bolletjes gehaktballen zijn.

Naast de maandelijkse wielertochten, organiseert Bavet ook ritten op aanvraag. Die zijn bedoeld voor bedrijven, een groep vrienden of verenigingen die een tocht op maat willen. Ze kunnen in deze formule kiezen wanneer ze uitrukken, hoeveel kilometers ze fietsen, welk tempo ze aannemen, hoeveel personen er deelnemen, welke streek ze willen verkennen en wat ze willen drinken en eten bij aankomst.