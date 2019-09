Baudelopark moet wéér jaar langer wachten op heraanleg Sabine Van Damme

17 september 2019

21u32 0 Gent De heraanleg van het Baudelopark is nog eens met een jaar uitgesteld, dit keer omdat de stad geen geschikte aannemer vond. De werken worden al aangekondigd sinds 2014, maar voor de Gentse Feesten van 2020 gaat er geen schop in de grond.

Elk jaar wordt aangekondigd dat het ‘de laatste Gentse Feesten in het oude Baudelopark’ zijn. Geen kat die dat nog gelooft, en inderdaad, de werken zijn opnieuw uitgesteld, zo blijkt op de commissie natuur en milieu. Op de agenda stond immers opnieuw de lancering van ‘een bestek voor de heraanleg Baudelohof en aanliggende straten’.

“Het klopt dat er niet gewerkt wordt aan het park voor de Gentse Feesten van 2020”, zegt groenschepen Astrid De Bruycker. “Het kan wel zijn dat er al gewerkt wordt in de straten er rond. Als er al een stukje werf in het park zou zijn, moet dat sowieso plaats ruimen voor de Feesten. Na de Gentse Feesten wordt dan het park aangelegd, zodat de Gentse Feesten van 2021 opnieuw gewoon in het Baudelopark kunnen georganiseerd worden. Het is na de heraanleg niet de bedoeling dat er extra evenementen op die schaal in het park zullen doorgaan, maar de Gentse Feesten blijven dus wel gewoon daar.”