Batterijfabriek Volvo Cars verzekert toekomst van de fabriek Sabine Van Damme

05 maart 2020

17u09 0 Gent Volvo Cars Gent heeft vandaag officieel de gloednieuwe batterijfabriek ingehuldigd. Die is gebouwd op de terreinen van Volvo langs de Kennedylaan, en is nodig om volledig elektrische auto’s te kunnen bouwen op de site. Later dit jaar moet de eerste XC40 Recharge P8 daar van de band rollen, de eerste van een gamma volledig elektrische Volvo’s.

Volvo Car heeft een ambitieuze elektrificatiestrategie én een klimaatactieplan. Om dat te bewijzen werden ‘klimaatjongeren’ uitgenodigd op de inhuldiging van de batterijfabriek, samen met minister Jambon. Een uitzonderlijke gebeurtenis, want in de batterijfabriek wordt onder hoogspanning gewerkt, en dat kan gevaarlijk zijn. De medewerkers werden er speciaal voor opgeleid. Volvo wil tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming zijn. Het bouwen van elektrische auto’s is daarin een logische stap.

De komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren. Tegen 2025 wil het merk de helft van zijn globale verkoopcijfers behalen met volledig elektrische auto’s, en de rest met hybride wagens. ‘Recharge’ is de overkoepelende naam die aan elke oplaadbare Volvo met een volledig elektrische of plug-in hybrideaandrijving zal worden gegeven.

Voortrekkersrol

“Ik ben blij dat we deze belangrijke gebeurtenis met onze werknemers hier in Gent kunnen vieren”, zegt Geert Bruyneel, hoofd van de productievestigingen van Volvo Cars wereldwijd. “Gent krijgt als eerste van onze fabrieken een batterijassemblagezone. De fabriek speelt een voortrekkersrol bij het klaarstomen van ons productienetwerk voor elektrificatie.”

Procesoptimalisatie

De komende jaren zal batterijassemblage een belangrijk onderdeel worden van de wereldwijde assemblageactiviteiten van Volvo Cars wanneer het zijn volledige gamma verder blijft elektrificeren. De fabriek in Gent zal belangrijke kennis kunnen aanleveren aan de andere productiesites op het vlak van procesoptimalisatie en efficiëntie. Volvo Cars Gent verstevigt dus zijn positie binnen de groep.

“De investering van Volvo Car Gent in deze batterijfabriek - goed voor 150 miljoen euro - is het bewijs dat de maakindustrie in Vlaanderen een mooie toekomst heeft”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “We kunnen ons onderscheiden wanneer het gaat over innovatieve en slimme technologieën zoals deze. Deze fabriek is dan ook een rolmodel voor andere bedrijven in Vlaanderen.”

Ook burgemeester Mathias De Clercq was aanwezig. “Met deze nieuwe batterijfabriek zet Volvo Car Gent, een van de grootste werkgevers in onze stad en haven, een grote stap naar de toekomst. Met deze innovatieve en duurzame investering bouwt Volvo Car Gent mee aan de ambitie van Gent als technologiehoofdstad in Europa.” De Gentse fabriek bestaat al sinds 1965, en telt vandaag zowat 6.500 werknemers.