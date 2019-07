Bata is terug! Na flauwe editie 2018, is Batastunt wel weer plezant Sabine Van Damme

20 juli 2019

19u19 0 Gent Een gezonde dosis droge humor en zelfrelativeringsvermogen, en ook een fluohesjes, zijn absoluut noodzakelijke ingrediënten om de absurde toestanden van Bata in de Willem de Beersteeg te trotseren. Voor de fans: Batastunt is animerend en plezant.

Batacratie vorig jaar, over verkiezingen en politiek en lijsten, was ongenuanceerd saai te noemen. Zeker voor wie de topjaren van Cirq heeft meegemaakt, denk aan Circus van Gheluwe, kindjes in doodskistjes en gemixte kuikentjes. Maar Bata is helemaal terug. Grappen en grollen, onnozele stunts en absurde recordpogingen wisselen elkaar continu af.

Zonder geel hesje – of heel gesje zoals bezieler Xavier Cloet zegt – kom je er dit jaar niet in op Bata. Geheel toevallig staat enkele meter voor de ingang een kraampje waar ‘hele gesjes’ verkocht worden, tegen een vrije bijdrage. “Veiligheid primeert”, zegt Cloet, “en wie zich niet aan de regels houdt wordt gestraft met witte kousen in sandalen.”

De meest absurde stunts worden op Bata gehouden. Zo behoort de legende van Gust de Wortelschreper binnenkort tot het verleden, want dat record wortels schrepen wordt op Bata sowieso verbroken. 1.000 kilo wortels liggen er klaar. En omdat er dan toch geschreepte wortels zijn, wordt ook het kampioenschap ‘om ter snelst een wortel van 100 gram opeten’ gehouden.

Kindjes kunnen leren om John Massis te zijn, met gespierde pakjes aan trekken ze dan bij voorkeur met hun tut een tractor voort. Een stuntteam slaagde er zelfs in de burgemeester de lucht in te gooien. En terwijl hij er dan toch was mocht Mathias De Clercq meteen de records ‘stoefen over Gent’ en ‘praten met rollende r’ vestigen. Er wordt speeksel ingezameld in een emmer voor het record speeksel mengen. Er komt een record waterballonnen gooien op straat aan, en een record ‘koffiezetten’. “Dat is zoals vinkenzetten. Dan moet je een streepje trekken elke keer zo’n beest ‘suskewiet’ zegt. Bij ons moet je dan streepjes zetten elke keer het koffiemachien reutelt.”

’s Avonds schakelt Bata een versnelling hoger met Showbizz Bart die komt presenteren, en bekende gasten uitnodigt. Die staan dan op hun beurt uiteraard ook weer garant voor dwaze stunts. Wat ze nog allemaal gaan uitvreten daar in de Willem de Beersteeg valt niet te voorspellen. Daar gaan rondhangen om het zelf mee te maken is een aanrader. Tenminste, voor wie een portie absurde humor en een ‘heel gesje’ heeft.

