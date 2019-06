Basisschool Triangel krijgt twee jaar onderdak in stadslabo Baudelopark Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

16u48 0 Gent Vanaf september 2019 worden alle klassen van basisschool De Triangel voor een periode van twee jaar gehuisvest in het voormalige stadslabo naast het Baudelopark. Ook kinderdagverblijf ’t Sleepken krijgt er een plek, net als een deel van IBO Sleepken. Om de herlokalisatie mogelijk te maken, zijn ook een aantal verhuisbewegingen noodzakelijk.

In april werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf ‘t Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd. Dit gebeurde in onderling overleg met het Departement Facility Management en de brandweer, nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De Dienst FM Onderwijs ging samen met het Stedelijk Onderwijs Gent en de Dienst Kinderopvang op zoek naar nieuwe locaties voor de betrokken kinderen en begeleiders.

Oude stadslabo Baudelopark

De leerlingen van de lagere school kregen een tijdelijke stek in het voormalige stadslabo in het Baudelopark. De kleuters konden in hun school blijven, na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats.

“Het onverwachte vertrek uit de Kartuizerlaan was een domper voor de school en de opvang. Het gebouw vraagt echter een grondige renovatie, wat een terugkeer op korte termijn helaas onmogelijk maakt. We onderzoeken wat de beste oplossing is voor de toekomst”, zegt schepen van Facility Management Annelies Storms (sp.a).

Duurtijd en band met de buurt

Een snelle renovatie van het schoolgebouw in de Sleepstraat is niet mogelijk. Een grondige analyse is vereist en er moet rekening gehouden worden met een aantal monumentale elementen in het gebouw, die behouden moeten blijven. De stad Gent onderzoekt de haalbaarheid van een renovatie of een alternatief, namelijk de bouw van een nieuwe school op een locatie in de buurt.

Om deze periode te overbruggen, worden vanaf september 2019 alle klassen van basisschool De Triangel - dus ook de kleuterklassen - gehuisvest in het voormalige stadslabo naast het Baudelopark. Ook de buitenschoolse opvang voor de Triangel en het kinderdagverblijf ‘t Sleepken krijgen een plaats in dat gebouw. De kinderen zullen twee schooljaren op deze locatie blijven.

“De eerste reacties van de leerkrachten en kinderbegeleiders op de nieuwe locatie zijn positief. Ondertussen wordt gewerkt aan een oplossing zodat de school kan terugkeren naar haar buurt", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

IBO Sleepken deels naar Baudelo

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) Sleepken verhuist deels mee naar de site in het Baudelopark. Daar zullen kinderen van De Triangel vanaf 2 september ook buiten de schooluren opgevangen kunnen worden. Voor de IBO-werking, die ook buitenschoolse opvang aanbiedt aan enkele buurtscholen, zoekt de Stad volop naar een andere locatie in dezelfde buurt, zodat ook de opvang in de wijk voor alle gezinnen en scholen haalbaar en toegankelijk blijft. De zomerwerking van IBO Sleepken verhuist naar de Sint-Margrietstraat.

Herhuisvesting van de vzw’s uit stadslabo Baudelo

Om de herlokalisatie mogelijk te maken, zijn ook verhuisbewegingen noodzakelijk van andere initiatieven die momenteel gehuisvest zijn in het voormalige stadslabo. De gebruikers van OpStap, een project van de Dienst Outreachtend Werken, verhuizen naar het voormalige schoolgebouw in de Kartuizerlaan, in de delen die wel gebruikt mogen worden van de brandweer. Vzw Huisartsenvereniging krijgt een nieuwe stek in het Grootbegijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg. De gezinsnachtopvang krijgt onderdak in het Prinsenhof. Het CAW stelt hiervoor een gebouw ter beschikking dat de medewerkers van FM Welzijn van de Stad Gent in gereedheid brengen om gezinnen tijdelijk te kunnen opvangen.