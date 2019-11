Basisschool Sint-Pietersinstituut houdt dansmarathon voor Rode Neuzendag Yannick De Spiegeleir

29 november 2019

12u00 0 Gent Op vrije basisschool Sint-Pietersinstituut in Gent werd deze ochtend de rode loper uitgerold voor de Rode Neuzendag.

“Eerder dit schooljaar verkochten we al soep en fruit in het kader van de Rode Neuzendag”, zegt leerkracht Nele Demuynck. “Vandaag houden we een dansmarathon gedurende de hele schooldag. De klassen lossen elkaar af en we hebben iedereen opgeroepen om in een rode outfit naar de school te komen.”

Het Sint-Pietersinstituut hoopt haar speelplaats te verfraaien met de opbrengst van de actie. “We zouden graag een kinderbuitenkeuken maken, ons bestaand tuinhuis opfrissen waar we graag nieuw teamspeelgoed willen in opbergen. Dat laatste hebben we intussen al aangekocht.”