Basisschool Melopee vangt kinderen van vluchtelingenponton op



Jill Dhondt Sabine Van Damme

22 april 2020

17u12 3 Gent De muzische leerthuis Melopee, waar muziek en andere kunstvormen centraal staan, vangt sinds de vakantie een twintigtal kinderen op van Reno, het opvangcentrum voor vluchtelingen. Ze doen dat om de kinderen en de ouders wat ademruimte te geven.

De Melopee vangt dagelijks een twintigtal kinderen op van het vluchtelingenponton sinds de paasvakantie. Het gaat om kinderen die voordien al ingeschreven waren op de school. “Hier zitten ze in dezelfde contactbubbels”, zegt Bart Devaere, directeur van de school. “Het doet deugd om de kinderen bij ons te hebben. Toen we hoorden dat we kwetsbare kinderen mochten opgevangen, was dat de eerste groep waar we aan dachten. Waar ze verblijven hebben ze weinig bewegingsruimte, terwijl ze hier elke dag kunnen buitenspelen. Het is ook goed voor hun Nederlands te onderhouden, dat ze naar school komen. Anders zitten ze met een gat van twee maanden, en daar komt binnenkort nog eens twee maanden vakantie bij.”

Ademruimte

“We hebben ook een bubbel voor kinderen die een halve dag of een dag in de week komen”, zegt de directeur. “Zo kunnen ouders even adem nemen. De druk ligt hoog bij hen, en veel van onze kinderen leven in precaire situaties. Een alleenstaande mama dat nog moet telewerken, mag gerust haar kindje een halve dag of een dag bij ons brengen. We vragen wel om op voorhand iets te laten weten, zodat wij ons kunnen organiseren.”