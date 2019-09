Basisschool Gentbrugge speurt naar superkrachten leerlingen Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

16u04 0 Gent De leerlingen van basisschool Gentbrugge werden op de eerste schooldag onthaald door superhelden.

De leerkrachten annex superhelden voerden samen een dansje op. De ouders werden getrakteerd op een warme kop koffie. “De superhelden staan symbool voor ons nieuw jaarthema dat volledig in het teken staat van superkrachten en talenten van leerlingen: ‘Iedereen is uniek, toon jouw talent’.” In de namiddag konden de leerlingen al meteen hun talent tentoon spreiden tijdens een aangeleerd dansje.