Bashir, Buffalo! Onze beste marathonloper is trots op zijn thuisstad Gent: “Deze stad en de mensen hebben me zoveel gegeven”

Gent

Bashir is een Buffalo! Belgisch recordhouder op de marathon Bashir Abdi (31) houdt van zijn thuisstad Gent. Dat merkt hij nog het meest als hij enkele maanden op hoogtestage trekt om zich voor te bereiden op een nieuwe topprestatie. “Het zit hem in kleine dingen, het dialect van de mensen, een wandeling met mijn dochtertje over de Graslei of een frietje met ketchup!” Lees hier ook de favoriete loopplekjes in Gent van Bashir.