Baseballclub geeft forfait uit vrees voor legionella... in Gentbrugge Sam Ooghe Inge Bosschaerts

21 mei 2019

10u22 0 Gent Baseballclub Beveren Lions is dan toch niet zo onbevreesd als hun clubnaam doet vermoeden. De miniemen – spelers tussen 10 en 13 jaar – gaven afgelopen weekend forfait voor hun match tegen Gent Knights, omdat ze een legionellabesmetting vreesden.

Nochtans spelen de Gent Knights in Gentbrugge, meer dan tien kilometer van Evergem. “De avond voor de match kregen we het bericht dat de Beveren Lions de wedstrijd wilden uitstellen, uit vrees voor de legionellabacterie”, zegt Lara Besard, secretaris van de Gent Knights. “We hebben hen op het hart gedrukt dat in Gentbrugge geen gevaar dreigt, maar stelden uiteindelijk toch vast dat de tegenpartij niet kwam opdagen.”

Jean-Pierre Bosman, de voorzitter van de Beveren Lions, bevestigt het forfait van zijn ploeg. “Ik weet best dat Gentbrugge nog een heel eind van Evergem ligt. Maar de ouders van onze spelertjes wilden het risico niet nemen. Spijtig, maar veiligheid gaat voor alles.”