Barhapjes moeten niet altijd nootjes zijn: High Voltage is nieuw trendy concept van Volta. Wouter Spillebeen

06 juni 2019

22u50 6 Gent Gent is met de opening van High Voltage, het foodsharingrestaurant en cocktailbar in Volta. (inclusief punt) een hippe culinaire ervaring rijker. “We willen open en toegankelijk zijn voor iedereen”, legt eigenaar Peter Vyncke uit. Met lekker, eerlijk en betaalbaar eten onder het mom van ‘bar bites’ en bijzondere cocktails wil hij een nieuw publiek naar Volta. lokken.

Sinds 2010 is Volta. een ‘fine dining’-restaurant in de voormalige elektriciteitscentrale in de Nieuwewandeling. De bar in de nok van het gebouw was tot nu toe een aanvulling waar restaurantbezoekers een aperitiefje konden drinken. Nu heeft Peter Vyncke er een vrijstaand concept van gemaakt. “We moeten inspelen op de hedendaagse trends”, verklaart hij. “High Voltage wordt een soort lightversie van Volta. met eten om te delen aan een meer betaalbare prijs en in een lossere sfeer.” Zo zit het bestek bijvoorbeeld in een Duvelglas op tafel en is het niet mogelijk om een van de 35 zitplaatsen te reserveren. Kleine gezelschappen kunnen de bar wel volledig afhuren.

Snuifbaar chocoladepoeder

Chef Anthony Snoeck, die vorig jaar nog een Michelinster achterliet om in Volta. te werken, bedacht een menu met vooral eerlijke en goede producten en no-nonsense ‘bar bites’. “Gewoon lekker eten zonder al te veel gedoe”, volgens Snoeck. High Voltage wil het menu vaak aanpassen om het aanbod gevarieerd en seizoensgebonden te houden.

Het uitgebreide aanbod aan cocktails wordt verzorgd door bartender Keith Cuveele, die onder andere zijn sporen verdiende in de gekende cocktailbar The Pharmacy in Knokke. Hij wil van het drinken een totaalervaring maken en bedacht drankjes en belevingen die je nergens anders vindt. Elke cocktail wordt vergezeld door een passend attribuut. Zo is de ‘Yayo’ geïnspireerd door de gangsterfilm Scarface. De cocktail wordt geserveerd met een (valse) creditkaart, een dollarbiljet en een beetje snuifbare chocolade. In tegenstelling tot het eten hoort bij de drank dus toch een beetje gedoe.

Het trendy concept doet vermoeden dat High Voltage vooral mikt op een jong en hip publiek, maar dat klopt niet volgens Vyncke. “We willen open en toegankelijk zijn voor iedereen. Hier is voor ieder wat wils. Je kan hier net zo goed een pint komen drinken.” Die pint is dan de Volta. pils, een biertje dat minstens 2,5 jaar rijpt na het bottelen.

Vanaf nu kan iedereen op donderdag, vrijdag en zaterdag binnenspringen in High Voltage voor bijzondere cocktails en een barhapje op hoog niveau. Of voor een pintje natuurlijk.