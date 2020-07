Baracita wordt dé culturele hotspot annex zomerbar: “Als de overheid niet voor artiesten zorgt, doen we het zelf wel” Sabine Van Damme

08 juli 2020

18u29 4 Gent Artiesten voor artiesten. En veel gezelligheid en plezier, dat uiteraard ook. Onder dat motto openen Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei en Wim Van Hooydonck van café De Viking een zomerbar aan het ICC, en ze palmen meteen ook de congreszaal in voor optredens. Baracita is er niet alleen tijdens de Gentse Feesten, maar meteen tot eind september, elke dag. “Wij willen hier bewijzen dat het anders kan. Hier kunnen de artiesten zelf hun geld verdienen. Wij werken zonder subsidies.”

Een zomerbar. Het was al enkele maanden de droom van Stefaan De Winter, maar gezien alle mogelijke en onmogelijke regeltjes overal is het nu pas duidelijk dat het echt kan. En dus wordt er in allerijl gewerkt om alles tegen vrijdagavond klaar te krijgen. “Met dank aan Nicolas Vanden Eynden van het ICC”, zegt Stefaan. “Want zonder hem kon dit niet. Het wordt een écht Gents verhaal, met veel lokale spelers.”

Belangrijkst vindt Stefaan het binnenprogramma. Hij heeft al een resem artiesten geboekt die komen optreden in de congreszaal, waar tot 200 mensen binnen kunnen. “Als de overheid ons niet steunt, zullen we het zelf wel doen”, zegt hij. “Hun geld gaat naar grote instanties zoals de Vooruit, maar wat stroomt er echt door tot bij de artiesten? Niks. Artiesten voor artiesten dus, zo kan het ook. Het allerbeste noodfonds voor ons is gewoon: publiek. Mensen die oprecht willen betalen voor cultuur. We vragen 21 euro voor een ticket ’s avonds en 11 euro voor een kindervoorstelling. We brengen alles, van kinderprogramma’s tot jazz en rock en pop en cabaret, veel Nederlandstalig ook. Zelfs Pierke Pierlala komt hier een extra voorstelling van zijn Koenfeeranse geven. Wij worden dé culturele hotspot van de zomer.”

Bar

Daarnaast is er dus ook een – gratis – zomerbar onder de luifel van het ICC. Hoeveel volk daar mag zitten moet nog bepaald worden, maar dat het er gezellig zal zijn staat nu al vast. “Gilles Van Schuylenbergh beschildert hier de ramen met kleine satire, zoals iemand die het SMAK uitrent met de mosselpot van Jan Hoet, voor zijn staycation. Gilles is dat gewoon, hij is van Aalst en daar worden rond caranaval alle ramen van alle cafés beschilderd. In de bar zelf zullen veel werkloze barmannen uit de Overpoort aan de slag kunnen, want de Overpoort is nog steeds gesloten. Bovendien zal je eten kunnen bestellen bij omliggende horecazaken en hier laten leveren. En ja, ik zal hier wel eens een Zwelgcursus geven, of optreden met de Spielerei. En wie nog meer argumenten nodig heeft: er is veel parkeerplaats rond het ICC én het ligt buiten de LEZ.”

“Voor alle duidelijkheid: wij verdienen niks aan het luik cultuur”, zegt Stefaan. “De artiesten krijgen de opbrengst van hun tickets. Zoals ik al zei, als de overheid niet voor de artiesten kan zorgen, zullen we het zelf wel doen.” Zaterdag bijt SummerSwing met bigband ’t Mouvement de spits af.

Baracita gaat vrijdagavond open, en is vanaf dan tot eind september elke dag open van 14 uur tot 1 uur op weekdagen, en vanaf 11 uur tot 1 uur in het weekend. Als de overheid het sluitingsuur zou verschuiven, dan schuift Baracita uiteraard vrolijk mee. Het volledige programma staat op de Facebookpagina van Baracita, tickets zijn te koop bij Uitbureau.